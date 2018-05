Sankt Augustin. Familie Nordhorn baut in Sankt Augustin-Niederpleis Spargel als Direktvermarkter an. Dem General-Anzeiger gewährte sie einen Vormittag Einblick in die Arbeit vom Feld bis in den Hofladen.

Unter den dichten weißen Planen ist er von außen zwar nicht zu sehen. Aber an einigen Stellen hat das weiße Gemüse bereits sein Köpfchen aus dem Erdwall gestreckt. Und damit das Signal gegeben: Diese Spargelstange ist bereit für die Ernte. Auf dem Bauernhof Burg Niederpleis ist sie bereits in vollem Gange – vor allem die höheren Temperaturen vom Wochenende dürften das Wachstum so richtig angekurbelt haben. „Je höher die Bodentemperatur, umso schneller wächst der Spargel“, erklärt Thomas Nordhorn (35), der den Hof seit 2015 bewirtschaftet und dem GA gemeinsam mit seiner Frau Daria (35) einen Einblick in die Arbeit vom Feld bis in den Hofladen gewährt. Zwölf Grad Celsius benötige das Gemüse mindestens. „Die optimale Bodentemperatur liegt bei 16 Grad Celsius“, so Thomas Nordhorn.

Seine Familie baut seit 1982 Spargel in Niederpleis an. Verteilt auf acht Parzellen rund um den Hof bewirtschaften sie auf sechs Hektar weißen und grünen Spargel. Dabei könnten auf einem Hektar rund 15.000 Pflanzen sitzen – grob geschätzt, je nach Abstand, erzählt der 35-Jährige. Nachzählen lässt sich das auf dem Feld kaum, zumindest nicht ohne zu graben.

Spargelanbau Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Foto: Hannah Schmitt

Denn die Spargelwurzel bleibt immer unter der Erde verborgen. „Die Wurzel sieht man nie“, sagt Thomas Nordhorn. Aus ihr wachsen nach und nach die einzelnen Stangen, pro Saison sind es etwa 15 bis 20. In den aufgeschütteten Erdwällen kann die weiße Variante ohne Licht in die Höhe streben. Der Grüne guckt hingegen direkt aus dem Boden heraus – und bekommt so seine Farbe. Unter der Erde ist diese Sorte ebenfalls weiß.

„Wenn die Wurzel einmal im Boden ist, kann sie bis zu neun Jahre beerntet werden“, sagt Thomas Nordhorn. In den ersten drei Jahren bringen sie aber noch nicht den vollen Ertrag. Und: Die Wurzel braucht Zeit, sich zu erholen. Deshalb ist meist am 24. Juni Schluss mit der Ernte. Dann wachsen auch die weißen Stangen aus der Erde hinaus, werden durch die Sonne erst violett und später grün. „Die Photosynthese ist wichtig, damit die Wurzel Kraft für die nächste Saison hat.“

Spargelspinne erleichert die Arbeit

Doch bis dahin stehen in dieser Saison noch einige Wochen Handarbeit an. Schon gegen 6 Uhr geht es morgens aufs Feld. Fünf Mitarbeiter beschäftigt die Familie Nordhorn dort, einer von ihnen ist Darek Kobita. Mit routiniertem Auge entdeckt er die Spargelspitzen, die zaghaft den sandigen Boden durchbrechen. Mit geübten Handgriffen wischt er die Erde beiseite, schiebt das Spargelmesser, das an einen langen, vorne leicht gebogenen Spatel erinnert, an der Stange nach unten und durchsticht sie. Mindestens acht Millimeter Durchmesser müssen die Stangen haben, alles darunter wird nicht geerntet.

Was einfach aussieht, ist schwere körperliche Arbeit. „Es ist nicht so einfach“, sagt Daria Nordhorn. Die Triebe rundherum dürfen nicht verletzt werden, der Spargel muss eine bestimmte Länge haben. Beim Stechen stehen die Mitarbeiter zudem viel gebückt. Etwas Erleichterung bringt die Spargelspinne – eine Maschine, die die Folie vom Feld hebt und die Boxen transportiert. Ein leichter Druck auf den Seilzug und das Gerät rollt weiter. Pro Hektar kommen so laut Thomas Nordhorn in der Saison zwischen sechs und acht Tonnen Rohspargel zusammen.

Stangen werden auf 22 Zentimeter gekürzt

Schnell füllen sich auch an diesem Morgen die grünen Plastikkisten. Noch klebt Erde an den weißen Stangen. Die erste Dusche erwartet sie wenige hundert Meter vom Feld entfernt am Bauernhof. Mit einem Wasserschlauch spritzt Kobita den gröbsten Dreck ab. Den Rest erledigt eine Maschine in der Sortierung. Vollautomatisch läuft das allerdings nicht. Zwei weitere Mitarbeiter kümmern sich darum, dass der Spargel sortiert ins Kühlhaus und in den Hofladen kommt. Zunächst muss er aber auf die richtige Länge zurechtgestutzt werden.

Die liegt bei 22 Zentimetern. Eine Stange nach der anderen landet dazu per Hand auf dem grünen Fließband mit dem Köpfchen akkurat am linken Rand. Im Inneren der Maschine schneidet ein Messer das holzige Endstück ab, bevor der Spargel bei Anna Nowaczynska ankommt. Seit 18 Jahren kommt sie zu Nordhorns. Ihre Aufgabe: Die Stangen den verschiedenen Klassen zuzuordnen, während sie auf dem Band an ihr vorbeiziehen – Klasse I dicke Stangen, mittlere Stangen, Spargelspitzen in dick oder dünn, Suppenspargel. Sie weiß auf den ersten Blick, welche Stange in welche Kiste gehört.

In dieser Sortierung geht es nach nebenan in den Hofladen. „Wir sind ein kleinerer Betrieb und verkaufen nur über unseren Hofladen“, sagt Thomas Nordhorn. Hinter der Theke können die Besucher direkt in die Kisten blicken. Und sehen dort, was kurz zuvor unter den dichten Planen nur ein paar Millimeter aus der Erde hervorlugte.