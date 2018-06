Kollision auf der Hauptstraße

Am Montagnachmittag wurden sieben Personen bei einem Unfall in Sankt Augustin leicht verletzt.

Sankt Augustin. Am Montagnachmittag sind zwei Autos auf der Hauptstraße in Sankt Augustin kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden sieben Personen verletzt, darunter auch Kinder.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2018

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Sankt Augustin sind am Montagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto ersten Erkenntnissen zufolge gegen 15.25 Uhr bei Rot auf eine Kreuzung und kollidierte mit einem zweiten Fahrzeug. Dieses wurde bei dem Aufprall gegen einen dritten PKW geschleudert, der an der Ampel wartete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sieben Personen leicht verletzt, darunter auch drei Kinder. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete den Verkehr um. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin sicherte die Unfallstelle und war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.