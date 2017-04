Brand in Sankt Augustin-Mülldorf

Sankt Augustin. Am Mittwochnachmittag ist in einem Sicherungskasten der AWO-Kindertagesstätte "Rasselbande" ein Kleinbrand ausgebrochen. Die Erzieherinnen brachten die Kinder zur Sicherheit in ein Nachbargebäude.

Von Jens Kleinert, 26.04.2017

Ein Kleinbrand in einem Sicherungskasten hat am Mittwochmittag einen Feuerwehreinsatz in der AWO-Kindertagesstätte "Rasselbande" in Mülldorf ausgelöst. Laut Feuerwehr wurden 98 Kinder von ihren Erzieherinnen vorsorglich zur Betreuung in ein Nachbargebäude gebracht. Sie hatten zuvor eine leichte Verrauchung an dem betreffenden Technikraum festgestellt und gegen 12.35 Uhr den Notruf gewählt.

Die Flammen konnten die Wehrleute nach Angaben ihres Einsatzleiters Herbert Maur jedoch schnell löschen, ehe sie das Gebäude stromlos schalteten. Laut einer Sprecherin der Kita soll sich nun ein Elektriker den Stromkasten ansehen. Danach soll entschieden werden, ob der Betrieb dort morgen normal weitergehen kann. Das Feuer selbst blieb laut Feuerwehr aber auf den Sicherungskasten beschränkt. Die Kinder konnten nach dem Einsatzende in das Gebäude zurückkehren.