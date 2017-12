Wenig überzeugender Auftritt

So sieht ein Dienstausweis der Polizisten in NRW aus.

Sankt Augustin. Wahrscheinlich hat sie verhindert, dass sie bestohlen wird: Eine Seniorin in Sankt Augustin verlangte von zwei angeblichen Polizisten den Dienstausweis. Dieser hatte mit einem echten Ausweis jedoch keine Ähnlichkeit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2017

Eine aufmerksame Seniorin aus Sankt Augustin hat am Dienstagabend womöglich verhindert, dass sie von zwei Trickbetrügern bestohlen wurde. Wie die Polizei Rhein-Sieg meldete, klingelten zwei Unbekannte gegen 18.40 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße und gaben sich als Polizisten aus.

Die beiden Männer trugen normale Kleidung und baten um Einlass. Die 87-Jährige ließ die circa 40 bis 50-jährigen Männer herein, wurde jedoch stutzig, als diese den Grund für ihren Besuch offenbarten: Im Wohnzimmer erklärten sie, dass sie das Bargeld der Seniorin überprüfen müssten, da es in der Nachbarschaft zuletzt einige Diebstähle gegeben hatte.

Seniorin verlangte Dienstausweise

Daraufhin verlangte die Sankt Augustinerin die Dienstausweise der beiden angeblichen Polizisten. Sie überreichten ihr eine laminierte Karte, die sich im Nachhinein betrachtet deutlich von den echten Ausweisen unterschied.

Zwar hatte einer der Tatverdächtigen einen Pullover an, auf dem die Buchstaben POL zu lesen waren – der Rest des Schriftzugs wurde von seiner Jacke überdeckt –, doch die ältere Dame war nicht überzeugt, echte Polizisten vor sich zu haben. Sie forderte die Männer auf, die Wohnung zu verlassen, was diese widerstandslos taten.

Als die Dame sich ihrer Enkelin anvertraute, alarmierte diese die Polizei. Die Fahndung nach den falschen Polizisten verlief ohne Erfolg. Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die Täter nichts gestohlen. Die Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241-5413321 entgegen.