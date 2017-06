Sankt Augustin. Das Pfarrteam der evangelischen Kirchengemeinde Niederpleis/Mülldorf erhält Verstärkung. Der neue Mann stellt sich am Pfingstsonntag im Festgottesdienst vor.

Von Thomas Heinemann, 03.06.2017

Eine offene Kirche, die Angebote für moderne Menschen bietet, die nicht verpflichten, sondern auch kurzfristig, kurzentschlossen und vorbehaltlos Menschen einladen will, das hat sich Pfarrer Sebastian Schmidt zum persönlichen Ziel gesetzt. In der evangelischen Kirchengemeinde Niederpleis/Mülldorf habe er hierfür eine hervorragende Basis gefunden, sagt Schmidt, der seine neue Stelle am 1. März angetreten hat: „Die Gemeinde ist unglaublich lebendig und engagiert, das ist schon etwas Besonderes.“

Der in Leverkusen geborene und in Bonn und Marburg studierte Theologe ist vom Presbyterium der Gemeinde für zwei Jahre zum „Pfarrer im Probedienst“ gewählt und berufen worden. Er unterstützt das Pfarrteam, nachdem Pfarrerin Almut van Niekerk zur Superintendentin des Kirchenkreises an Sieg und Rhein berufen worden war.

Eingelebt hat sich „der Neue“ schnell, sagt Pfarrerin Britta Bongartz, die sich gemeinsam mit ihrem Mann und Pfarrer David Bongartz und dem neuen Pfarrer im Probedienst, Sebastian Schmidt, zwei Pfarrstellen teilt: „Wir hatten vier Vorschläge und Bewerbungen auf dem Tisch, haben zwei Kandidaten zum Probegottesdienst eingeladen und geschaut, wer am besten zur Gemeinde passt. Die Aussage im Presbyterium war sehr eindeutig: Er passt super ins Team.“

Wenn Sebastian Schmidt im Rahmen eines Festgottesdienstes am Pfingstsonntag der Gemeinde offiziell vorgestellt wird, wird Schmidt in viele bekannte Gesichter schauen, denn er ist ja schon einige Wochen ganz aktiv im Pfarrteam tätig und hat jüngst die Konfirmation in der Gemeinde übernommen. Kirche ganz nah beim Menschen und mit den Menschen, das ist dem zuletzt in Bonn ehrenamtlich tätigen Pfarrer wichtig. Hauptberuflich war Schmidt in den vergangenen viereinhalb Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Köln tätig und ging dort forschend und als Dozent der Frage nach: „Was glauben wir eigentlich, und wie bringen wir Glauben mit dem modernen Menschen zusammen?“.

Die begonnene Promotion werde weiterlaufen, sagt Schmidt, der gerade sein neues Büro gleich neben dem Eingang am Dietrich-Bonhoeffer-Haus eingerichtet hat. Bald folgt der Umzug der Familie mit Tochter Emilia, Sohn Johann und Ehefrau Nicole, die als Diplom-Sozialpädagogin in der Jugendhilfe tätig ist.

Wenn neben Beruf und Familie noch etwas Zeit bleibt, widmet sich der junge Pfarrer der Musik. Von Klassik über Jazz bis Coldplay und U2 reicht der Geschmack für „eben alles, was richtig gut gemacht ist und wo Gefühl und Herz drin ist.“ Der Hobbyläufer, der bereits einen Halbmarathon gelaufen ist, kann auch ganz ruhig in Büchern versinken. Dass die Hobbys dem Gemeinde- und Familienleben hintanstehen, stört den Pfarrer nicht. Im Gegenteil: Die Arbeit mit der Gemeinde begeistere ihn jeden Tag aufs Neue.

Am Pfingstsonntag ab 11 Uhr wird sich Pfarrer Sebastian Schmidt im vom Gospelchors mitgestalteten Festgottesdienst und beim anschließenden Empfang im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Gemeinde vorstellen.