Feuerwehr-Einsatz

Diese Schutzhütte in der Nähe der A560 brannte am Samstagabend völlig aus.

Sankt Augustin. Am Samstagabend ist in der Nähe der A560 in Sankt Augustin eine städtische Schutzhütte ausgebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Von Dierk Himstedt, 18.05.2019

Gegen 22.45 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Kurz nach 22 Uhr war die Feuerwehr Sankt Augustin von Autofahrern auf der A560 alarmiert worden. Eine städtische Schutzhütte in der Nähe der Autobahn, die von Jugendlichen selbst gebaut und benutzt wurde, brannte völlig aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nach 23 Uhr konnte der Einsatz von Polizei und Feuerwehr beendet werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum die Hütte in Brand geraten ist, konnte Einsatzleiter Herbert Maur vor Ort noch nicht beantworten. Die weiteren Untersuchungen der Polizei sollen nun Klarheit schaffen.