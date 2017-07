"So gesehen" zu versperrten Stellplätzen

Sankt Augustin. Beim Schulfest der Grundschule Menden nutzten gleich mehrere Eltern die großen, überdachten Fahrradstellplätze, um ihre Familienautos zwischen den Fahrradständern zu parken. Da zeigten sich die Familien, die mit dem Rad zum Fest kamen, wenig begeistert.

Von Thomas Heinemann, 12.07.2017

Die Suche nach einem Parkplatz im Schatten ist für Autofahrer im Sommer keine leichte: Freie Plätze unter Bäumen sind rar, öffentliche Tiefgaragen gibt es in Sankt Augustin nur wenige. Und weil Not bekanntlich erfinderisch macht, freuten sich die Autofahrer jetzt in Menden umso mehr, dass die Stadt ihnen extra große Unterstände am Schulzentrum errichtet hat.

Könnte man zumindest glauben: Beim Schulfest der Grundschule nutzten gleich mehrere Eltern die großen, überdachten Fahrradstellplätze, um ihre Familienautos zwischen den Fahrradständern zu parken. Da zeigten sich die Familien, die mit dem Rad zum Fest kamen, freilich wenig begeistert und ketteten ihre Räder notgedrungen an Zäunen fest. Sie hätten allen Grund gehabt, sich zu ärgern. Geärgert hat sich dagegen ein Autofahrer, der gestikulierend einer Familie zu verstehen gab, sie möge ihre Fahrräder doch nicht am überdachten Fahrradparkplatz, sondern woanders abstellen – sonst sei doch kein Platz für sein Auto da.

So mutig muss man erst einmal sein. Oder so dreist – das ist eine Frage der Perspektive. Fest steht auf jeden Fall, dass diese Autofahrer vor allen Dingen eines hatten: einen Schatten – für ihr Auto, freilich!