Hauptschule Sankt Augustin

Pfeffersprayattacken an Schulen hatte es bereits Anfang des Jahres 2017 in Bornheim und Eitorf gegeben (Symbolfoto).

Sankt Augustin. Am Dienstagmittag ist eine 14-jährige Schülerin der Hauptschule an der "Alte Marktstraße" in Sankt Augustin durch eine Pfefferspraywolke verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen einen Mitschüler.

Von Sebastian Meltz, 22.02.2017

Die Schülerin sei nach Angaben der Polizei im 2. Obergeschoss der Hauptschule durch eine Pfefferspraywolke verletzt worden, als sie die Toilette aufsuchen wollte. Wegen Atemwegsreizungen wurde sie vorsorglich im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe ermitteln können, dass ein ebenfalls 14-jähriger Schüler zuvor im Flur und im Toilettenvorraum Pfefferspray versprüht hatte.

Eine entsprechende Spraydose sei bei ihm gefunden und sichergestellt worden. Maßnahmen der hinzu gerufenen Feuerwehr wären nicht erforderlich gewesen, da sich die Wolke schnell verflüchtigt hatte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.