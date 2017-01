Rhein-Sieg-Gymnasium

31.01.2017 Sankt Augustin. 158 Mädchen und Jungen des Rhein-Sieg-Gymnasiums präsentierten zum neunten Mal die „Big Pop Show“. Im Laufe der Jahre ist das Projekt gewachsen.

„Ich wünsch' dir noch ein geiles Leben...“, sangen rund 106 Schüler der Klassenstufen fünf bis zwölf des Rhein-Sieg-Gymnasiums (RSG) am Montagvormittag und gaben damit einen der erfolgreichsten deutschen Pop-Hits der vergangenen zwei Jahre zum Besten. Bei der Generalprobe feilten die Darsteller an den letzten Details für die große Premiere der neunten „Big Pop Show“ des RSG am Dienstagabend. Unter dem Motto „Kind of Europe“ erwartet das Publikum an insgesamt drei aufeinander folgenden Abenden eine musikalische Reise durch den vielseitigen Kontinent Europa.

Auf ihrer Reise durch Europa begegnen die Amerikaner Anna (Sophie Steffens) und Barry (Omed Hamdani) der Sagengestalt (Sarah Seifert) und einigen anderen kuriosen Gestalten. Göttin Europa führt die Reisenden in die entlegensten Winkel des Kontinents, wo sie Lieder in zehn verschiedenen Sprachen, ungewohnten Tonarten und faszinierende Rhythmen hören.

Von Deutschland geht es nach Paris, Barcelona, Rom, aus dem warmen Süden direkt in den Schneesturm der russischen Taiga und weiter nach Finnland, Schweden und Großbritannien. Neben unausweichliche Ohrwurm-Charthits reihen sich Klassiker der europäischen Musikgeschichte („Champs Elysées“, Abba-Medley), Eurovision-Song-Contest-Sieger sowie EM-Hits und steuern gemeinsam auf ein energiegeladenes Finale zu.

Viele nehmen jedes Jahr teil

Musiklehrer Matthias Reinold hat die „Big Pop Show“ am RSG ins Leben gerufen und betreut sie inzwischen im neunten Jahr. Viele seiner Schüler nehmen jedes Jahr aufs Neue an dem musikalischen Projekt teil. So auch die drei Hauptdarsteller Omed, Sarah (beide Jahrgang 12) und Sophie, die bereits im vergangenen Jahr ihr Abitur machte, der „Big Pop Show“ aber auch darüber hinaus treu blieb.

Nach rund einem Jahr Probenzeit blicken die jungen Erwachsenen nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge der Aufführung ihrer voraussichtlich letzten „Big Pop Show“ am RSG entgegen. „Musik ist unsere Passion“, meinen alle drei. Gemeinsam mit ihrem Musiklehrer sind sie erwachsen geworden. Omed erinnert sich: „Ich habe als kleiner schüchterner Junge in der hintersten Ecke angefangen – und heute bin ich eine echte Rampensau.“ Genug Grund für Reinold, das Projekt trotz des enormen Arbeitsaufwandes immer weiter fortzuführen: „Mir gefällt es, wenn die Schüler dadurch über sich hinauswachsen und selbstbewusst werden.“

Neben den Darstellern ist auch die Produktion an sich gewachsen. An der diesjährigen Show wirken insgesamt 158 Kinder und Jugendliche aller Klassenstufen mit. Was mit einem Chor und einer Big Band begann, ist heute eine Zusammensetzung aus der RSG Big Band, der Junior Big Band und der Samba- Band sowie dem RSG Pop-Chor und dem RSG Show-Chor.

Vorstellungen fast ausverkauft

Die Aufführungen der „Big Pop Show 2017 – Kind of Europe“ finden statt am Dienstag sowie am Mittwoch und Donnerstag, 1./2. Februar, jeweils ab 19.09 Uhr in der Aula des Rhein-Sieg-Gymnasiums in Sankt Augustin, Hubert-Minz-Straße 20. „Die Vorstellungen am Mittwoch und Donnerstag sind fast ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse“, betont Reinold. Für die Premiere am heutigen Abend sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt drei Euro.

Und schon vor der Aufführung steht das Thema für die nächste Show fest: 2018 lautet das Motto „London Calling“ und verspricht einen bunten Mix der bekanntesten Hits aus dem Vereinigten Königreich. (Katharina Anton)