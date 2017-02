Albert-Einstein-Gymnasium in Sankt Augustin

Mitten in der Diskussion: (von links) Christiane Unkrig, Karen Auweiler, Johannes Specht, Lehrerin Rebecca Zündorf, Annika Bumberger und Andrea Horvathova üben das Debattieren in der Arbeitsgemeinschaft.

SANKT AUGUSTIN. Die „Model United Nations/Model European Parliament“-Arbeitsgemeinschaft (AG) des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) bereitet sich aktuell auf die Schülerkonferenz im März in Willich am Niederrhein vor.

Von Franziska Bähr, 15.02.2017

Im Computerraum des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) wird lautstark diskutiert: Sollten Handys im Unterricht erlaubt werden? Oder sollten die Geräte auf dem Schulgelände doch grundsätzlich verboten sein? Die Diskussion findet auf Englisch statt und soll weniger zu einem Ergebnis führen, sondern die Schüler in der englischen Sprache und im spontanen Reagieren auf Nachfragen schulen.

Die „Model United Nations/Model European Parliament“-Arbeitsgemeinschaft (AG) bereitet sich aktuell auf die Schülerkonferenz am Samstag, 11. März, auf Schloss Neersen in Willich am Niederrhein vor. Dabei übernehmen sie in Komitees die Rolle von Diplomaten aus unterschiedlichen Ländern und diskutieren weltpolitische Fragen.

Das „Model European Parliament“ (MEP) und das „Model United Nations“ (MUN) sind Simulationen für Schüler, bei denen die Arbeit der Vereinten Nationen nachgestellt wird. Dabei übernehmen die Schüler die Rolle eines Diplomaten einer der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. In simulierten Komitees – beispielsweise im Komitee für politische und wirtschaftliche Fragen oder für Sicherheit – vertreten die Delegierten dann die Positionen ihres Landes.

In den Komitees werden nach einer Tagesordnung aktuelle weltpolitische Themen diskutiert und Resolutionstexte entworfen. Die Schüler versuchen dann Unterstützer für ihre Resolutionsentwürfe zu finden. Wird die Resolution im Gremium verabschiedet, wird der Entwurf an die simulierte Vollversammlung weitergeleitet, wo nach einer erneuten Diskussion und Abstimmung die Resolution endgültig in Kraft treten kann. Die Kommunikation findet während der gesamten Konferenz auf Englisch statt. Das Thema der Simulation in diesem Jahr lautet „Africa, the neglected continent“.

Seit 24 Jahren nimmt das AEG am „Model European Parliament“, seit sieben Jahren am „Model United Nations“ teil. Lehrer können Schüler für die Teilnahme vorschlagen, die nicht nur herausragende Leistungen in Englisch, sondern auch ein überdurchschnittliches Interesse an Geschichte und aktueller Politik zeigen. In zusätzlichen Schulstunden treffen sich die Schüler, um politische Themen zu recherchieren, ihre Sprache zu verbessern und natürlich um zu diskutieren.

„Als es das G9-Modell noch gab, durften nur Schüler der Klassen zwölf und 13 an der AG teilnehmen. Da die Schüler der Abschlussklassen im G8 nun häufig so mit dem Lernen für die Abi-Klausuren beschäftigt sind, dass keine Zeit für etwas anderes bleibt, nehmen wir jetzt auch jüngere Schüler auf“, so Rebecca Zündorf, Englischlehrerin und Leiterin der AG. Das verkürzte Schulsystem führt nicht nur dazu, dass Schülern einiges an Erfahrung fehlt, sondern auch, dass diese die AG häufig wieder verlassen, wenn es auf das Abitur zugeht.

Der 15-jährigen Karen Auweiler ist die mangelnde Erfahrung allerdings nicht anzumerken. Die Schülerin macht ihr Abitur bilingual und spricht daher nicht nur fließend Englisch, sondern reagiert auch in der Diskussions-Übung spontan und unaufgeregt. Nervös ist sie vor der Schülerkonferenz dennoch. „Das Vortragen bekomme ich bestimmt hin, aber ich habe Angst, dass dann Nachfragen kommen und mir spontan keine gute Antwort einfällt. In einer Fremdsprache reagiert man eben doch nicht so schnell wie in der Muttersprache“, so Karen Auweiler. Doch vor der Konferenz sind noch einige Treffen angesetzt und genügend Zeit, um die Diskussion zu trainieren und ihr die Angst zu nehmen.