1000 Helfer

Sankt Augustin. Mehr als 1000 Sankt Augustiner räumten bei der zweiwöchigen Sammelaktion im Stadtgebiet auf. Das Ergebnis ist beachtlich und erschreckend zugleich und weist teils kuriose Funde auf.

Von Thomas Heinemann, 26.03.2018

Der große Container ist voll, die Helfer sind zufrieden – und irgendwie auch nicht: Bei der diesjährigen Müllsammelaktion in Sankt Augustin gab es eine Rekordbeteiligung an Helfern, aber auch einen Rekord an gesammeltem Unrat. Unrat, der weniger versehentlich als vorsätzlich entlang von Straßen und Spazierwegen, auf Park- und Spielflächen sowie an schwer einsehbaren Ecken entsorgt wurde. Und das vielerorts gleich bergeweise. Anlässlich der europaweiten Aktionswochen „Let’s clean up Europe“ hatten auch der Rhein-Sieg-Kreis und seine Kommunen mit der Aktion „Wir räumen den Kreis auf“ bei der Müllsammlung mitgemacht.

Während früher die Beteiligung verschwindend gering war und die Aktion „S(z)auberhaftes Sankt Augustin“ daher eingestellt wurde, hat die nun kreisweite Aktion über einen zweiwöchigen Zeitraum deutlich mehr Zuspruch gefunden. Das kann auch Birgit Dannefelser, Leiterin des städtischen Büros für Natur- und Umweltschutz, bestätigten: „Wir sind in diesem Jahr sehr zufrieden – es haben deutlich mehr Menschen mitgemacht. Letztes Jahr waren es bereits 660 Sankt Augustiner, in diesem Jahr bereits über 1000.“

In Buisdorf entdeckten die Sammler eine regelrechte Mülldeponie

Mit Schutzhandschuhen, Müllzangen, Plastiksäcken und einem Informationszettel, der über Gefahren von illegal entsorgten Gegenständen informiert, hatten sich 299 Erwachsene und 709 Kinder auf den Weg gemacht. „Vor allen an den Ausfahrtsstraßen lag unglaublich viel“, resümierte Birgit Dannefelser bei der Abschlussfeier der Aktion auf dem Bauhof in Menden am Samstag: „Und in Buisdorf gab es eine Stelle – die sah wirklich schlimm aus.“ Auf Fotos, die zum Teil auch im Rahmen einer Ausstellung noch bis zum 13. April in der Stadtbücherei zu sehen sein werden, erkennt man den Straßengraben vom Parkplatz des Aldi-Zentrallagers in Buisdorf – eine wahre Mülldeponie voller Flaschen und Lebensmittelverpackungen. „Dabei gibt es dort ausreichend Möglichkeiten, Müll zu entsorgen. Feuerwehr und Jugendfeuerwehr haben sich darum gekümmert und einen super Job gemacht“, dankte Ortsvorsteher Bernhard Müller angesichts der Fotos vom gut mit Müllsäcken gefüllten Feuerwehr-Transporter.

Bürgermeister Klaus Schumacher betonte, es sei immer wieder erstaunlich, welche Mengen an Müll man im Stadtgebiet verteilt finde. 36 Vereine, Schulklassen, Kindergartengruppen und Kollegenteams hatten in diesem Jahr gesammelt, aber auch elf private Gruppen aus Nachbarn und Familien, rechnete Schumacher vor: „Drei Mitarbeiter des Fraunhofer Institutszentrums in Birlinghoven, die jeden Tag mit dem Fahrrad von Hangelar zur Arbeit fahren, sind immer wieder vom Rad abgestiegen und haben zwei Säcke mit Müll gefüllt.“

Fernseher, ein Telefonmast und ein positiven Schwangerschaftstest

In Hangelar war mit mehr als 100 Teilnehmern auch die größte Gruppe unterwegs: Der noch junge Bürgerverein hatte im Vorfeld der Lichternacht den Ortsteil auf Vordermann gebracht und das vermutlich kurioseste Fundstück dieses Jahres gefunden: einen positiven Schwangerschaftstest.

Einen Flachbildfernseher, abgesägte Telefonmasten, einige hundert Meter geleerte Kabelummantelungen sowie acht volle Müllsäcke trugen Nachbarn auf dem Feld zwischen Mülldorf und Menden zusammen, während der Männergesangverein Birlinghoven sich in Gummistiefeln und Wathosen des vermüllten Brunnens im Park annahm.