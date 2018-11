Buchwoche in Hangelar

Sankt Augustin. Die Hangelarer Buchwoche ist eröffnet und bietet bis Sonntag Aktionen an. Raumfahrt-Experte Jan Bechert hält am Dienstag einen Vortrag zum Thema „Mensch im Weltraum“.

Von Thomas Heinemann, 06.11.2018

Noch bis kommenden Sonntag lädt die Katholische öffentliche Bücherei an St. Anna in Hangelar zur Hangelarer Buchwoche und zum „Lesen in den Sternen“ ein. Das diesjährige Motto zieht sich wie ein roter Faden durch die Woche, sagte Büchereileiterin Gabriele Jung: „Das reicht vom 'galaktischen Malspaß' und dem Gestalten von 'kunterbunten Planeten' für Kinder über einen virtuellen Sternenhimmel bis zum Vortrag 'Der Mensch im Weltraum“ mit Jan Bechert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt'. Der Vortrag findet am Dienstag, 6. November, im Pfarrsaal St. Anna, Franz-Jacobi-Straße statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Griff zu den Sternen als Leitmotiv kam nicht von ungefähr: Hendrik Klanowski, Mitglied im Bücherei-Team, ist selbst begeisterter Hobbyastronom: „Wir zeigen hier auch eine Ausstellung von Astro-Fotos, die zum Teil von mir oder von guten Freunden sind. Die Fotos haben wir mit einfachen Mitteln aufgenommen und wollen damit das Thema für jedermann greifbar machen.“ Die Sternenfreunde haben ein virtuelles Planetarium aufgebaut, an dem der Hangelarer Sternhimmel auch am Tage oder bei schlechtem Wetter erforscht werden kann.

Quer durch den Pfarrsaal ragt derzeit ein großer Entfernungsstrahl mit Bildern, um die ansonsten unvorstellbaren Dimensionen im Kosmos den Besuchern in kleinem Maßstab vorzuführen. Aber auch kleine physikalische Experimente haben die Sternfreunde für die Buchwoche organisiert. „Natürlich bieten wir entsprechende Literatur zum Thema an, die man erwerben oder zum Teil auch in der Bücherei später leihen kann“, ergänzte Gabriele Jung bei der Eröffnungsfeier am Sonntag: „Die Buchwoche ist traditionell eine Verkaufs-Ausstellung. Wir haben etwa 9000 bis 10.000 Medien in unserer Bücherei, die wir ständig aktualisieren. Das müssen wir auch, um dauerhaft attraktiv zu bleiben.“

Zuschüsse dafür gibt es vom Gemeindeverband, dem Erzbistum und auch von der Stadt, so die Leiterin: „15 Prozent der Anschaffungskosten müssen wir allerdings selbst erwirtschaften. Das machen wir über unsere Verkaufserlöse.“ In Kooperation mit der Steyler-Buchhandlung biete die Buchwoche daher das breite Spektrum der Neuerscheinungen an. Kinderbücher, Weltliteratur, Abenteuerromane, Krimis, Sachbücher, Science Fiction – die Auswahl auf den dekorierten Tischen im Pfarrsaal ist groß.

Die Ausstellung hat Donnerstag, 8. November, ab 17 Uhr, Freitag, 9. November, ab 16 Uhr, und zum Abschluss am kommenden Sonntag,11. November, ab 11 Uhr geöffnet.