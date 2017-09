2,5 Millionen für Umbau

Sankt Augustin. Das Sankt Augustiner Rathaus und das Schulzentrum Niederpleis werden im Jahr 2018 für zwei bis drei Jahre zu Großbaustellen. Die Stadt muss die Gebäude in Sachen Brandschutz nachrüsten.

Von Thomas Heinemann, 26.09.2017

In puncto Brandschutz kennen der Gesetzgeber und die Bauaufsicht kein Pardon. Und was lange Zeit als „sicher“ galt, offenbart sich heute oftmals als teurer Handlungsbedarf. Eine Erfahrung, die die Stadt Sankt Augustin als Eigentümer von diversen großen Gebäuden und Sonderbauten aus den 1970er und -80er Jahren stetig macht: Nicht nur der Zahn der Zeit hat eifrig an den Gebäuden genagt, sondern auch die sukzessiven Verschärfungen beim Brandschutz. Für dessen Erfüllungen haben sich Baumaßnahmen angehäuft, die heute im Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss des Stadtrates (Rathaus, Raum 129, 18 Uhr) auf der Tagesordnung stehen

Die Verwaltung hat, nach einem ersten erfolgreichen Pilotprojekt bei der Sanierung der Grundschule in Sankt Augustin-Ort nun ein umfassendes Brandschutzkonzept für das Schulzentrum Niederpleis erarbeitet. Bereits 2006 war durch ein Planungsbüro ein solches Konzept erstellt worden. Dieses wurde seither sieben Mal ergänzt, bislang aber nie in Gänze umgesetzt. Möglich war der Aufschub durch sogenannte „Kompensationsmaßnahmen“, wie etwa den Einbau einer automatischen Brandmeldeanlage.

Nun drängt die Zeit, weiterer Aufschub ist nicht mehr lange geduldet, teilt die Verwaltung dem Ausschuss in ihrer Vorlage mit. Unter anderem müssen Türen ausgetauscht, einige Unterdecken ertüchtigt sowie die Brandwände und Lüftungsanlage zum Schutz vor einem Übertrag von Brand, Hitze und Rauch geschottet werden. Das Schulzentrum muss dafür voraussichtlich ab Mitte 2018 und für die eine Dauer von zwei bis drei Jahren zur Baustelle werden, schätzt die Verwaltung, die ihre Maßnahmen in Bauabschnitte einteilen und mit der Schulverwaltung abstimmen will.

Bislang nur geschätzt sind auch die Baukosten: 650 000 Euro. Fast drei Mal so viel, insgesamt rund 1,8 Millionen Euro, will die Stadt Sankt Augustin zeitnah auch im eigenen Hause investieren: Auch für den Verwaltungstrakt gibt es ein Brandschutzkonzept, das auf seine Umsetzung wartet. Zudem sollen die Aktivbörse und das Büro für Natur- und Umweltschutz zum neuen Bürgerservice umgebaut werden, der bislang im Ärztehaus sitzt.

Auch für das zweite und dritte Geschoss des Rathauses liegen bereits Umbaupläne im Zug der Brandschutzertüchtigung auf dem Tisch – so soll ab Ende Frühjahr 2018 der Fachbereich 5 „Kinder, Jugend und Schule“ umgebaut werden, der aus den Räumen im Ärztehaus ins Rathaus ziehen soll.

Möglich wird der Einzug, weil ein anderes großes Bauprojekt der Verwaltung sich seinem Abschluss nähert: Für das späte Frühjahr 2018 ist der Umzug der technischen Verwaltungsbereiche in das neue „Technische Rathaus“ im ehemaligen Postgebäude an der Rathausallee avisiert.