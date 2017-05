Ortskartell sammelt Spenden für Sanierung

Josephine Loewenich wurde am 7. Mai 1904 als eines von elf Kindern in Mülldorf geboren. Ihr Vater Peter Loewenich war Lehrer an der Volksschule in Mülldorf, ihre Mutter Adele stammte aus einer Familie, die ein Hotel mit Restaurant in Oberkassel geführt hatte. Das schreibt der Architekt und Bauhistoriker Michael Werling in seinem Beitrag „Josephine (Finchen) Loewenich und die Denkmalpflege“ im Band 54 derBeiträge zur Sankt Augustiner Stadtgeschichte. Darin ist auch ihr Totenzettel abgedruckt. Aus diesem geht hervor, dass sie eine „ungetrübte Jugendzeit“ verlebte und ein „Vorbild der Unschuld“ für ihre Altersgenossen war. Am 20. Juli 1922 starb sie im Alter von 18 Jahren an einem Blinddarm-Durchbruch. Nachfahren der Familie leben noch immer in Mülldorf.