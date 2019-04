Beruf(ungen) in Bonn und der Region

Sankt Augustin. Der General-Anzeiger porträtiert in seiner Serie Beruf(ungen) Menschen aus Bonn und der Region. Diesmal begleiten wir Robert Krause, er ist Gyrocopterpilot.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Robert Krause ist Gyrocopterpilot und lebt in Köln. Im Nebenberuf hat der 47 Jahre alte Krause, der eigentlich Dachdeckermeister ist, seine Leidenschaft zur Berufung gemacht. Seit 2009 startet er mit seinem Tragschrauber vom Flugplatz in Hangelar bei Bonn.

Immerhin 350 Stunden verbringt er im Jahr in der Luft und bietet bei seinen Flügen die Möglichkeit, die Region zu fotografieren, zu filmen oder einfach zu bestaunen.

