Verfolgungsjagd

Sankt Augustin. Am Donnerstagnachmittag hat ein Rollerfahrer aus Sankt Augustin an der Kreuzung Bonner Str./Alte Heerstraße eine rote Ampel mit überhöhter Geschwindigkeit überfahren. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.11.2017

Gegen 16.40 Uhr am Donnerstagnachmittag hat eine Sankt Augustiner Polizeistreife einen Rollerfahrer dabei beobachtet, wie er eine rote Ampel an der Kreuzung Bonner Str./Alte Heerstraße mit überhöhter Geschwindigkeit überquerte. Die Beamten folgten dem Zweiradfahrer in Richtung Bonn und forderten den männlichen Fahrer mit Licht- und Tonsignalen auf, anzuhalten. Dieser missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr stattdessen zunehmend verkehrsgefährdend weiter.

Um weitere Gefährdungen von Menschen zu vermeiden, brachen die Polizisten die Verfolgung im Pützchensweg/Am Schiedsberg ab und hielten an. Da es sich an dieser Stelle um eine Sackgasse handelt, wendete der Flüchtige ebenfalls seinen Roller und fuhr auf den Streifenwagen zu, streifte den Dienstwagen und konnte den Beamten entkommen. Verletzte gab es dabei nicht. Die weitere Fahndung verlief ohne Erfolg.

Bei der Überprüfung des Rollerkennzeichens stellte die Polizei fest, dass es am 24. August 2017 in Bonn als gestohlen gemeldet worden war.

Der Flüchtige wird als südländischer Typ im Alter von etwa 25 Jahren beschrieben. Unter dem offenen Helm waren braune Augen und ein Dreitagebart erkennbar. Ihm werden aktuell mehrere Verkehrsgefährdungen und Unfallflucht vorgeworfen. Der Schaden am Streifenwagen wird auf rund 2000 Euro geschätzt.