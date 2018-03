Sankt Augustin. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten mehrere Jugendliche, die mit nicht zugelassenen Motorrollern unterwegs waren, gestellt werden. Zuvor gab es eine Verfolgungsjagd.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.03.2018

Am Donnerstagnachmittag ist die Polizei zur Ankerstraße in Sankt Augustin gerufen worden. Ein Zeuge hatte mehrere Jugendliche gemeldet, die mit nicht zugelassenen Motorrollern herumfuhren. Auf dem Fußweg in Richtung Dammstraße fand eine Streifenwagenbesatzung zwei aufgebrochene Motorroller. Ein Roller konnte noch am Fundort an die Eigentümerin übergeben werden. Den zweiten Roller stellten die Beamten sicher. Die Polizisten bemerkten auf der Dammstraße eine Person auf einem weiteren Motorroller. Ein weiterer Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen einholen.

Der Zweiradfahrer, ein 21-jähriger Sankt Augustiner, sprang während der Fahrt vom Roller und versuchte zu flüchten. Bei der Aktion kollidierte das Zweirad mit dem Streifenwagen. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und stellten den jungen Mann. Es stellte sich heraus, dass der Roller kurzgeschlossen und die Fahrgestellnummer entfernt wurde. Im Zuge der Fahndung konnten die Personalien von sechs weiteren Personen im Alter von 14 bis 17 Jahren festgestellt werden, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Rollerdiebstählen stehen.