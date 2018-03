Weniger Stress in der Schule

Sankt Augustin. Stille statt ein Signal zum Ende der Schulstunde: Am Sankt Augustiner Gymnasium sind für Lehrer und Schüler entspanntere Zeiten angebrochen. Nach einer Probezeit beschloss die Schulgemeinschaft, den Gong ganz abzuschalten.

Von Martina Welt, 24.03.2018

Große Pause im Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG). Die jüngeren Schüler spielen Ball, ältere stehen in Gruppen zusammen und unterhalten sich. Und plötzlich, wie auf ein Kommando, kehren die ersten Schüler vom Pausenhof wieder in das Schulgebäude zurück, die anderen folgen alle ihnen. Ein hörbares Signal? Fehlanzeige. Und das soll so bleiben.

Seit Januar verzichtet die Schule auf den klassischen Gong, und nach einer zweimonatigen Erprobungsphase, in der das Echo auf diese Neuerung durchweg positiv war, behält das Gymnasium das bei – unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung. Denn am RSG, das am Landesprogramm Bildung und Gesundheit teilnimmt, hat man festgestellt: Die Gong-Taktung des Schultages bedeutet Stress. „Wir wollten insbesondere im Bereich der Gesundheit noch einiges verbessern“, erklärt Schulleiterin Birgit Fels die Beweggründe, den Gong abzuschaffen.

Entschleunigung statt Hektik

Oftmals werde kurz vor dem Gong-Ton noch vieles in eine Unterrichtsstunde hineingepackt und das sorge für Hektik. „Das wollten wir abschaffen und für Entschleunigung sorgen“, sagt Fels. Allerdings seien mit der Abschaffung des Pausensignals alle Beteiligten – Lehrer und Schüler – selbstverantwortlich für Pünktlichkeit. Das scheuen die Schüler nicht: Die Fünft- bis Zehntklässler waren bei der Befragung nach zwei Monaten ohne Schulgong mit großer Mehrheit für dessen Abschaffung.

Die kritischen Stimmen befassten sich vor allem mit der Ausstattung der Schule mit Uhren, berichtet Fels. Dass es zu wenig Uhren im Schulgebäude und in den Klassenräumen gebe und diese auch noch unterschiedliche Zeiten anzeigten, sei ein Hauptargument gewesen. Auch draußen gebe es keine Uhren, wurde moniert. Der Kompromissvorschlag, fünf Minuten vor dem Ende der großen Pause den Gong einmal läuten zu lassen, soll nach den Osterferien umgesetzt werden. „Außerdem haben wir Funkuhren bestellt, die in den Klassenräumen aufgehängt werden sollen“, so die Schulleiterin.

Stress am Ende der Unterrichtsstunden durch den nahenden Pausengong wird es somit auch in Zukunft nicht mehr geben am Rhein-Sieg-Gymnasium. „Wir sind nicht die Erfinder dieser Entschleunigungsmaßnahme“, sagt Fels. Es gebe bereits eine Reihe von Schulen, die sich für die Abschaffung des Gongs entschieden hätten und ebenfalls sehr positive Erfahrungen damit machten. „Wir haben nicht die Vorstellung, dass Schüler und Lehrer nur nach Gong funktionieren.“ Selbst am Kiosk gebe es jetzt viel weniger Druck unter den Schülern, dass der Gong läuten könnte bevor man an der Reihe sei.

Neues Fachraumkonzept

Und es gibt weitere Neuerungen am RSG, nicht nur mit Blick auf Gesundheitsförderung, etwa das Fachraumkonzept, das zum Schuljahr 2016/2017 eingeführt wurde. Demnach wechseln nicht die Fachlehrer die Klassenräume, sondern die Schüler gehen in die jeweiligen Fachräume. „Das bringt die Schüler in Bewegung“, so der stellvertretende Schulleiter Christoph Spieß. „Und wir können unsere Raumkapazitäten besser ausnutzen“, ergänzt Fels.

Auch habe man zuvor die entsprechende Lernumgebung immer neu schaffen müssen, das sei in den Fachräumen nicht nötig. „Beim Klassenraumkonzept sind die Kollegen für Erdkunde mit den Atlanten und die Religionslehrer mit der Bibel unterm Arm durchs Haus gelaufen“, so Fels, und damit sei jetzt Schluss. Ärger, weil Schüler in der Pause in ihren Klassenräumen bleiben, gehört laut Schulleiterin ebenso der Vergangenheit an, wie verschmutzte Schränke und Stühle in den Klassenräumen. „Die Fachräume sind wesentlich gepflegter als es die Klassenräume waren, denn es gibt Raumpaten, die dafür sorgen“, ergänzt Spieß.

Lediglich die Fünftklässler dürfen sich im ersten Jahr an der neuen Schule in Klassenräumen einrichten, damit sie sich im neuen Gebäude erst einmal zurechtfinden können.