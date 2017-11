Weihnachtsshow in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Insgesamt 70 Schüler der Sankt Augustiner Schule bringen an drei Terminen ein Spektakel mit Musik und Schauspiel frei nach Charles Dickens „A swinging Christmas Carol“ auf die Bühne.

Von Jill Mylonas, 29.11.2017

Einige Überraschungen hält die Aufführung „A swinging Christmas Carol“ in der Aula des Augustiner Rhein-Sieg-Gymnasiums (RSG) bereit: Frei nach Charles Dickens Weihnachtsgeschichte inszenieren insgesamt 70 Schüler an drei Terminen ein Spektakel mit Musik und Schauspiel. Allerdings haben sie das Original dabei etwas abgewandelt und modernisiert. Verantwortlich für das Drehbuch war Sebastian Blöcher, der sich Dialoge mit aktuellem Bezug und postmoderner Sprache überlegt hat.

Unter der Leitung des Musiklehrers Matthias Reinold treten am heutigen Mittwoch, 29. November, und Donnerstag, 30. November, sowie am Freitag, 1. Dezember, Schüler aus der sechsten Klasse bis hin zu Abiturienten gemeinsam auf. Aus mehreren Arbeitsgemeinschaften, wie der großen und kleinen „Big Band“, dem „Show Chor“ und der „Sankt Augustinus Samba Band“ kommen sie zusammen. „Das Stück ist die erste Produktion, die nur der 'Show Chor' und die 'Samba Band' gestaltet“, sagt Reinold. „Die Schüler durften sich nämlich auch eigene Lieder aussuchen wie etwa 'Do You Hear what I Hear'.“ Ebenfalls sei es für die „Samba Band“ ein Experiment, barocke Musik zu spielen.

Mit den Proben haben die Schüler direkt nach den Sommerferien begonnen. Zu der Zeit waren das Konzept und die Texte laut Reinold bereits fertig. „Wir haben an jedem Wochenende geprobt. Die letzte Woche vor den Auftritten haben wir uns sogar jeden Tag getroffen und rund vier Stunden gespielt“, so der Musiklehrer. Und das hat sich ausgezahlt, denn die Generalprobe am Montag verlief reibungslos. Eine ausgefeilte Lichtshow setzt die „Big Band“ in Szene, wenn etwa ein Schüler an der Trompete oder am Saxophon einen Solo-Part spielt. So wird die Bühne in kühles Blau getaucht, passend zur kalten Jahreszeit. Wenn der „Show Chor“ singt, erstrahlt die gesamte Fläche in warmgelbem Licht und lässt sie besinnlich erscheinen. Fetzig wird es, wenn bei bekannten Weihnachtsliedern Elemente des Swing dazukommen.

Die Rolle von Ebenezer Scrooge ist weiblich

Ein Unterschied bei der Inszenierung des RSG zu Dickens ist, dass die Rolle des geizigen und griesgrämigen Ebenezer Scrooge weiblich ist. Überzeugend spielt die 17-jährige Anja Morawiec die hartherzige Ebenezer, die Weihnachten komplett ablehnt und für Geld- und Zeitverschwendung hält. Die Rolle des Bob Cratchit übernimmt der Abiturient Mark Alexander, der sie umzustimmen versucht und ihr mit dem „Show Chor“ das Lied „Santa Claus Is Coming to Town“ singt. Überraschend ist auch die Interpretation von Michael Jacksons „Thriller“, wobei die Schüler dem Text einen weihnachtlichen Bezug geben und im Refrain das Wort „Christmas“ einbauen.

Zu den Höhepunkten der Produktion gehört Anna Röttgers Auftritt als Geist der gegenwärtigen Weihnacht: Im zweiten Akt legt sie, optisch stark an Marilyn Monroe erinnernd, einen verführerischen und akrobatischen Stuhltanz hin, bei dem sie jeden Ton von „Santa Baby“ perfekt trifft. Mit ihrer bemerkenswert guten Stimme bleibt sie dem Zuschauer im Gedächtnis.

Karten für die Vorführungen am Mittwoch und Donnerstag gibt es für acht, ermäßigt vier Euro im Sekretariat des RSG und im Schulkiosk „Bibis Büdchen“. Die Vorführung am Freitag ist bereits ausverkauft, einige Restkarten hat nur noch die Buchhandlung der Steyler Missionare in Sankt Augustin, Arnold-Janssen-Straße 28. Beginn ist an allen Tagen um 19 Uhr.