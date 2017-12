Nachbarn alarmieren Feuerwehr

Sankt Augustin. In einem Mehrfamilienhaus im Sankt Augustiner Ortsteil Menden haben piepsende Rauchmelder am Sonntagabend die Nachbarn dazu alarmiert, die Feuerwehr zu rufen. Ein 35-Jähriger konnte anschließend aus seiner Wohnung gerettet werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.12.2017

Am Sonntagsabend ist die Feuerwehr Menden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße in Menden ausgerückt. Im 1. Obergeschoß waren aufmerksame Nachbarn, durch das laute Signal eines Rauchmelders, aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Auslöser der piepsenden Rauchmelder war das Essen auf dem Herd.

Die Rettungskräfte stellten bei Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung fest und versuchten parallel auf mehreren Wegen, auch von außen über eine Leiter, in die Wohnung einzudringen. Nachdem sie die Tür augebrochen hatten, fanden sie einen bewusstlosen 35-jährigen Mann. Das Opfer wurde von den Einsatzkräften nach draußen gebracht und dem Rettungsdienst übergeben, dieser stellte eine Rauchvergiftung bei ihm fest. Weitere Einsatzkräfte aus Mülldorf und Meindorf waren inzwischen zur Verstärkung hinzugekommen.

Nachdem der brenndende Topf ohne größeren technischen Einsatz gelöscht worden konnte, wurde anschließend durch die Feuerwehr die völlig verrauchte Wohnung belüftet. Bei dem Einsatz wurde der 35-Jährige durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, Sascha Lienesch, machte aber nach dem Einsatz noch einmal deutlich: "Es handelte sich durchaus um ein erhöhtes Gefahrenpotential, ohne die Rauchmelder hätte es schlimmer ausgehen können."