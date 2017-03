Radfahren in Sankt Augustin

Testfahrer Laszlo Scheuch in Sankt Augustin. FOTO: HEINEMANN

Sankt Augustin. Unfallkommission lässt die Führung auf der Südstraße und der Rathausallee nach mehreren Unfällen ändern

Von Laszlo Scheuch, 01.04.2017

Neun Unfälle mit Radfahrerbeteiligung passierten im vergangenen Jahr im Bereich der Südstraße und der Rathausallee. Als Reaktion darauf wurde er in der jüngsten Sitzung der Unfallkommission – bestehend aus dem Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises, dem jeweiligen Baulastenträger sowie der Polizei – als Unfallschwerpunkt aufgenommen. Die Führung der Radfahrer wird in Kürze geändert.

Wie die Stadt mitteilte, soll der Radverkehr in den beiden Straßen künftig immer in Fahrtrichtung, das heißt auf der rechten Fahrbahnseite geführt werden. Unabhängig davon, ob Radfahrer auf der Straße oder einem angrenzenden Weg fahren. Radfahrer sollen zudem vermehrt die Möglichkeit bekommen, die Straße zu nutzen. Laut Stadt belegen Verkehrsuntersuchungen, dass sie dort in der Regel sicherer sind als auf dem Radweg, da sie von den Autofahrern besser gesehen werden.

Am Kreisverkehr Rathausallee/Einmündung Südstraße ist bereits jetzt die Führung der Radfahrer auf die Straße vorgesehen. Da dort aber auch noch die Möglichkeit besteht, den Gehweg zu nutzen, würden Radfahrer häufig den Zebrastreifen fahrend überqueren und nicht wie vorgesehen schiebend. Um dort das Risiko eines Unfalls zu senken, wird die Freigabe für Radler in dem Bereich zurückgenommen. Das heißt: Radfahrer müssen auf der Straße fahren. Die Schilderung und Piktogramme auf den Straßen werden angepasst.