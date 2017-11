81-Jähriger schwer verletzt

Der 81-Jährige wurde von dem Auto hinter der Einmündung "Am Kreuzeck" erfasst.

Sankt Augustin. Auf der Alten Heerstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Die Schuldfrage konnte derzeit noch nicht geklärt werden.

Von Michael Lehnberg, 29.11.2017

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Alten Heerstraße ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 81-Jährige wollte gegen 16.40 Uhr kurz hinter der Einmündung „Am Kreuzeck“, die Straße an einer Querungshilfe überqueren, als er vom Wagen eines 44-jährigen Lohmarers, der in Richtung Bonner Straße unterwegs war, erfasst wurde.

Der Radler schleuderte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Autofahrer und Zeugen gaben laut Polizei an, der Radler sei vor dem Aufprall nicht zu sehen gewesen. Unklar ist, ob die Beleuchtung des Rades eingeschaltet war. Das Fahrrad wurde sichergestellt.