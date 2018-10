Fahndung läuft

Der Notto-Markt in Sankt Augustin-Menden war am Samstagabend Ziel von Räubnern.

Sankt Augustin. Räuber haben am Abend den Netto-Markt an der Gutenbergstraße in Sankt Augustin-Menden überfallen. Die Polizei hat eine Großfahndung nach den Tätern eingeleitet.

Von Michael Wrobel, 06.10.2018

Die Täter waren gegen 21 Uhr in den Netto-Markt eingedrungen und hatten nach ersten Informationen unter Vorhalt von Schusswaffen die Mitarbeiter zur Herausgabe von Geld gezwungen. Danach sollen sie mit einem Fluchtwagen geflüchtet sein.

Weitere Informationen liegen bisher nicht vor.

