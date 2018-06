Sankt Augustin. Am Samstag haben hunderte Motorradbegeisterte aus dem In- und Ausland in Sankt Augustin den 14. Biker-Gottesdienst in Sankt Augustin gefeiert. Die Veranstaltung ist bundesweit einzigartig.

Von Thomas Faßbender, 09.06.2018

Unter dem Motto: "Gemeinsam lenken und gedenken" haben Polizeikradfahrer aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gemeinsam mit privaten Kradfahrern ihren im Dienst getöteten Kollegen und allen tödlich verunfallten Bikern gedacht. Mit rund 700 Motorrädern füllten Biker die

Prozessionsstrecke von der Bundespolizei in Hangelar zur Sankt Martinus Kirche in Niederpleis.

Bei bestem Wetter wurden die Motorradfahrer von tausenden Anwohner begeistert gefeiert. Die Idee dazu hatten vor vierzehn Jahren die Bundespolizeiseelsorge und Biker der Bundespolizei gemeinsam.

Bikerprozession und Bikercamp in Hangelar Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Foto: Meike Böschemeyer

Beim ersten Polizei-Biker-Gottesdienst 2003 waren es noch rund 220 Motorradfahrer , aber im Laufe der Jahre wuchs die Begeisterung weit über die Region hinaus. Zwischen 800 und 1000 Bikern kamen zu dem jährichen Treffen in den letzten Jahren nach Sankt Augustin.

Für den guten Zweck sind so bis heute über 53.000 Euro zusammen gekommen. In diesem Jahr sind die Spenden für die integrative Kindertagesstätte "FLOHZIRKUS" in Sankt Augustin vorgesehen, wie die Bundespolizei NRW mitgeteilt hat.