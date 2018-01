Sankt Augustin. Das NRW-Wissenschaftsministerium übernimmt die Schirmherrschaft für das Hochschulprojekt „BildungsMehrMut“. Studenten kommen in Sankt Augustin regelmäßig mit Vertretern aus der Wirtschaft zusammen, knüpfen Kontakte und helfen einander.

Von Sofia Grillo, 18.01.2018

Die neuen Studenten brauchen meist eine Weile, um sich in der Hochschule zurechtzufinden. Vor allem Studenten mit Migrationshintergrund oder jene, die keinen familiären akademischen Hintergrund hätten, täten sich dabei schwer, sagt Elvira Jankowski, Professorin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Vor diesem Hintergrund hat sie 2016 zusammen mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Manfred Bretz und zwei Studenten die Initiative „BildungsMehrMut“ (BMM) an der Hochschule gegründet. Nun hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) Nordrhein-Westfalen die Schirmherrschaft für die Initiative übernommen.

„Wir bieten Studenten mit BMM ein Netzwerk untereinander, aber auch mit Vertretern der Wirtschaft“, erklärt Jankowski. Rund 90 Studierende aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und Kulturen sowie Vertreter aus der Wirtschaft beteiligen sich schon an dem Netzwerk. Dabei kommen alle fünf bis sechs Wochen Studenten mit Vertretern aus der Wirtschaft zusammen, knüpfen Kontakte, helfen einander, um Zweifel und Unsicherheiten zu überwinden und tauschen sich aus.

Zusätzlich engagieren sich die Studenten ehrenamtlich im Netzwerk. Sie organisieren beispielsweise interkulturelle Spielabende oder betreuen die Internetseite von BMM. „Wir haben in der Kürze der Zeit eine Menge erreicht und darauf, dass wir jetzt die Schirmherrschaft bekommen haben, bin ich schon sehr stolz“, sagte Jankowski. Der Student Ahmed Karakale ist seit der Gründung der Initiative dabei und hat mit seinem Einsatz stark zum Erfolg des Netzwerks beigetragen. Er studiert Maschinenbau und schreibt gerade seine Bachelor-Arbeit. „Wenn man Migrationshintergrund hat, hat man es auf dem Arbeitsmarkt schwer. Ich habe für mein Praxissemester 40 Bewerbungen abgeschickt und nur zwei Einladungen zum Bewerbungsgespräch erhalten“, sagt der 23-Jährige.

Im Netzwerk hat er Hans Georg Geus, Technischer Direktor bei Reifenhäuser, kennengelernt und durch ihn ein Praxissemester in der Firma bekommen. „Die Initiative hat großen Mehrwert für die Studenten und deswegen hat sich das Ministerium dazu entschieden, die Schirmherrschaft zu übernehmen“, sagte Daniel Schmid vom Referat Hochschulen im Rheinland. Die Schirmherrschaft soll die Arbeit in der Initiative würdigen. „Außerdem soll sie dem Projekt Strahlkraft verleihen, um so hoffentlich noch mehr Vertreter der Wirtschaft für die Treffen zu gewinnen“, so Schmid.

