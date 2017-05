Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Die Feuerwehr ist am späten Samstagmittag nach Menden gerufen worden. Wie sie bekannt gab, waren in der Produktion eines Werkzeugherstellers an der Einsteinstraße Metallspäne in Brand geraten.

Von Jens Kleinert, 13.05.2017

Die Einsatzkräfte aus Menden und Mülldorf brachten deshalb Teile einer Absauganlage ins Freie, in der sich in der Folge Feuer ausgebreitet hatte.

Laut Feuerwehrpressesprecher Sascha Lienesch wurde niemand verletzt. Der Einsatz dauerte von 12.54 Uhr bis etwa um 13.30 Uhr an.