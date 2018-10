Sankt Augustin. In Sankt Augustin-Menden ist die Polizei unter anderem mit Suchhunden im Einsatz, um nach einem elfjährigen Jungen zu suchen. Das Kind wird seit Sonntagabend vermisst, eine öffentliche Fahndung gibt es bisher nicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2018

Die Polizei sucht seit Sonntagabend nach einem elfjährigen Jungen aus Sankt Augustin-Menden, der sein Elternhaus verließ und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Unter anderem sind am Montagvormittag sogenannte Mantrailer, also Personensuchhunde, im Einsatz. Das bestätigte ein Sprecher der Kreispolizei in Siegburg dem GA auf Nachfrage. Eine offizielle Fahndung gibt es bisher jedoch nicht: "Wir sind zuversichtlich, dass wir das Kind schnell finden", so der Sprecher. Darum wurde bislang auch kein Foto des Elfjährigen veröffentlicht.

Einem Facebook-Post ist zu entnehmen, dass der Junge am Sonntagabend mit seinem Roller zu einem Freund wollte. Dort sei er aber nie angekommen. Es gab laut Polizei bereits "eine Vielzahl polizeilicher Maßnahmen", die bislang aber nicht zum Erfolg geführt hätten.