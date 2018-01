24-Jähriger verletzt.

Am Montagmorgen kam es auf der B56 in Sankt Augustin Menden zu einem schweren Verkehrsunfall.

Sankt Augustin . Am Montagmorgen kam es auf der B56 in Sankt Augustin Menden zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 24-jähriger Fahrer verletzt. Zurzeit kommt es dort zu Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.01.2018

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Menden sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere sei den Ermittlern die Aussage eines Mazda-Fahrers wichtig, der möglicherweise vor dem Siegburger nach links auf die Autobahn in Richtung Hennef abgebogen sei. Zeugen sollen sich unter 02241-5412222 melden.

Am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr waren im Kreuzungsbereich Einsteinstraße und der Auffahrt auf die Bundesautobahn 560 ein Ford Fiesta und ein Opel Corsa zusammengestoßen.

Nach Erkenntnissen der Polizei wollte der 24-jährige Fordfahrer von der Einsteinstraße kommend weiter in Richtung Much geradeaus fahren. Der 38-jährige Siegburger im Opel Corsa kam aus Richtung Much von der B56 und wollte nach links auf die A560 abbiegen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der 24-jährige Fahrer aus Porz musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam, ist noch unklar. Beide Beteiligten des Unfalls behaupten, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein. Weil die Ampelanlage keine Störung aufwies, geht die Polizei davon aus, dass einer der Verletzten bei Rot über die Kreuzung gefahren sein muss.

Die Feuerwehr Sankt Augustin nimmt derzeit ausgelaufene Betriebsmittel auf. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

