Erneuter Brand in Sägewerk

In der Nacht zu Freitag hat es erneut im Sägewerk Füssenich in Menden gebrannt.

Sankt Augustin. In der Nacht zu Freitag hat es erneut im Sägewerk in Menden gebrannt. Bereits am vergangenen Sonntag kam es dort zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.08.2017

Um 23.38 Uhr am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zum Mendener Sägewerk aus. Bei der Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises waren zu dem Zeitpunkt mehr als 20 Notrufe eingegangen, die von einem Feuer berichteten.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ähnlich wie am vergangenen Sonntagabend auf einer Fläche von 150 Quadratmetern Eichenholzstapel von bis zu fünf Metern Höhe in Flammen standen. Es konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf weitere Holzstapel ausbreitete. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Wie am Sonntag halfen auch dieses Mal Mitarbeiter des Sägewerks dabei, die Holzstapel mit einem Gabelstapler auseinanderzuziehen, um an die Brandherde heran zu kommen und wirksamer löschen zu können.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlung nach der Brandursache aufgenommen. Der Einsatz wurde erst um vier Uhr am Freitagmorgen beendet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Noch während des Brandes leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung nach den möglichen Tätern ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Mehrere Personen seien kontrolliert worden, Tatverdächtige gebe es bislang aber nicht. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, da es nicht die erste Brandstiftung in den vergangenen Wochen ist.

Seit Ende Juli kam es immer wieder zu verschiedenen Bränden in Sankt Augustin. Bereits in der Nacht auf den 28. Juli stand in Menden ein Supermarkt in Flammen. In der Mitte diesen Monats, am 15. August, brannten in Sankt Augustin Altkleider-Container. Auch hier wurde eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Allein fünf Brände in Menden rechnet die Polizei der Brandserie zu. Im benachbarten Siegburg kam es in der Nacht zum vergangenen Mittwoch zu drei Fahrzeugbränden. Dieser Brand sei nach Ansicht der Ermittler wahrscheinlich aber nicht denselben Tätern zuzuschreiben.

"Im Rahmen eins polizeilichen Sondereinsatzes wird in den nächsten Tagen eine polizeiliche Überwachung mit zivilen und uniformierten Kräften im Raum Sankt Augustin-Menden stattfinden", erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Ermittler bitten um erhöhte Wachsamkeit bei der Bevölkerung. Verdächtige Beobachtungen sollen unmittelbar über den Notruf 110 gemeldet werden.