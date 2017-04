Feuer in Kita in Niederpleis

Bei dem Brand in der Kita in Niederpleis entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Sankt Augustin. Nach dem schweren Brand in einer Kita in Niederpleis gehen die Ermittlungen der Polizei nach der Brandursache weiter. Der Katholische Kirchengemeindeverband Sankt Augustin hat ein Spendenkonto für die Kita eingerichtet.

Von Laszlo Scheuch, 26.04.2017

Nach dem Feuer in der Kindertagesstätte an der Alten Marktstraße in Sankt Augustin-Niederpleis sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Wie berichtet, haben zwei Brände in der Nacht zu Samstag und am Samstagmittag große Teile der Einrichtung zerstört. Die 57 Kinder der Kita sollen behelfsmäßig ab kommender Woche in anderen Einrichtungen untergebracht werden.

Die Ermittlungen der Polizei haben derweil ergeben, dass ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen ist. Das hätten am Mittwoch Untersuchungen der Brandermittler und eines Brandsachverständigen ergeben. Die Fachleute ermittelten ferner, so teilt es die Polizei mit, dass das Feuer vermutlich im Bereich der Mülltonnen ausgebrochen ist. Die standen auf dem Gelände der Kita zwischen den beiden Hauptgebäudeteilen.

Ob das Feuer dort fahrlässig oder vorsätzlich entfacht wurde, ist unklar. Die Polizei sucht daher dringend nach Zeugen, die Angaben zum Brand machen können und fragt: „Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag Beobachtungen im Bereich der Kita an der Alten Marktstraße gemacht? Wer hat Personen auf dem Kita-Gelände gesehen?“ Hinweise nimmt die Wache in Sankt Augustin unter 02241/5413321 entgegen.

Brand in Niederpleiser Kita Foto: Dennis Sennekamp

Der Katholische Kirchengemeindeverband Sankt Augustin, Träger der Kita, hat derweil ein Spendenkonto eingerichtet und bittet über einen Facebook-Post um Hilfe in „dieser belastenden Situation“. „Wir hoffen, dass die Kinder ganz bald wieder in guter und freundlicher Atmosphäre betreut werden und weiter im Kindergarten wachsen können“, heißt es weiter in dem Post.