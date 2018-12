Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden

Polizei und Spurensicherung waren am Abend in Sankt Augustin im Einsatz

Sankt Augustin. Eine vermisste 17-Jährige aus Unkel ist tot in einer kommunalen Unterkunft für Wohnungslose und Flüchtlinge in Sankt Augustin aufgefunden worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2018

Eine vermisste 17-Jährige ist am Sonntagabend tot in einer Unterkunft in Menden aufgefunden worden, in der neben wohnungslosen Menschen auch Flüchtlinge untergebracht sind. Das teilte Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage mit. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 19-jährigen gebürtigen Kenianer mit deutschem Pass. Eine Mordkommission geht dem Verdacht nach, dass die 17-Jährige aus Unkel umgebracht wurde.

Ihre Eltern hatten die Teenagerin am Freitagmittag als vermisst gemeldet. Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei in Meindorf an der A59 mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Auch Rettungstaucher aus Köln und Bonn waren im Einsatz und suchten in einem kleinen See an der Straße "Auf dem Mirzengrehn" nach der 17-Jährigen.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Spaziergänger am Ufer des Sees in der Nähe des Penny-Marktes an der Johann-Quadstraße Kleidungsstücke der 17-Jährigen fanden. Nach GA-Informationen hatten der Verdächtige und die Teenagerin im Vorfeld bereits Kontakt über die sozialen Medien. Ihren Eltern hatte die 17-Jährige laut einem WDR-Bericht jedoch gesagt, sie wolle sich mit einer Freundin treffen. Per Handy habe sie sich in den zwei Tagen nach ihrem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet.

Nach Angabe der Feuerwehr waren rund 200 Einsatzkräfte, darunter eine Hundertschaft der Polizei und Hunde, an der Suche beteiligt. Gegen 20.15 Uhr wurde die Suche eingestellt, weil die 17-Jährige laut Feuerwehr „an einem anderen Ort“ aufgefunden wurde. Unter den Einsatzkräften habe die Nachricht vom Tod der Vermissten sofort spürbare Betroffenheit ausgelöst, hieß es von der Feuerwehr. Vor Ort machten sich laut Feuerwehr auch der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, Klaus Schumacher, und der Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg ein Bild von der Lage.

Einsatzkräfte fanden die Tote um circa 20 Uhr im benachbarten Stadtteil Menden. Das Flüchtlingsheim liegt am Rande eines bei Nacht kaum beleuchteten Gewerbegebiets neben einer Bahntrasse. Nach dem Einsatz der Spurensicherung wurde die Leiche der 17-Jährigen am frühen Morgen aus der Unterkunft in einen Bestattungswagen gebracht. Zur Betreuung von Angehörigen war durch die Feuerwehr ein Team der Notfallseelsorge alarmiert worden.