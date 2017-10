44-jähriger Troisdorfer räumt Taten ein

Sankt Augustin. Die Polizei hat eine Einbruchserie aufgeklärt und einen mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen. Er soll wiederholt in ein Vereinsheim in Sankt Augustin eingebrochen sein - bis die Beamten ihm auf die Schliche kamen.

Von Michael Lehnberg, 24.10.2017

Der 44-jährige Mann aus Troisdorf steht unter dem Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch, 14. Juni, in das Vereinsheim des Mendener Sportvereins in Sankt Augustin eingebrochen zu sein. Um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, wurden ein Fenster und mehrere Innentüren aufgebrochen. Als Beute nahm der Tatverdächtige mehrere Schlüsselbunde mit.

In den folgenden drei Monaten ist er laut Polizei immer wieder mit Hilfe der entwendeten Schlüssel in das Sportlerheim eingestiegen, stahl kleinere Bargeldbeträge und Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Dabei hinterließ er keine Spuren.

Durch das Bild einer Überwachungskamera kamen die Ermittler der Troisdorfer Kripo dem Tatverdächtigen nun auf die Spur. Der 44-Jährige wurde zur Vernehmung vorgeladen und räumte ein, nachdem er mit dem Überwachungsfoto konfrontiert worden war, insgesamt acht Mal in das Vereinsheim eingebrochen zu sein. Er gab zudem von sich aus zu, am Montag, 31. Juli, einen Bierwagen aufgebrochen und Geld gestohlen zu haben. Der wegen mehrerer Eigentumsdelikte bereits polizeibekannte Troisdorfer konnte die Büros der Kripo nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen, da gegen ihn keine Haftgründe vorlagen.