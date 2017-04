300 Strohballen brennen in Meindorf

Sankt Augustin. Ein Strohlager mit rund 300 Strohballen ist in der Nacht zu Donnerstag auf einem Feld an der Liebfrauenstraße in Sankt Augustin-Meindorf abgebrannt.

06.04.2017

Wie Sankt Augustins Feuerwehrsprecher Sascha Lienesch am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, war die Feuerwehr gegen 23 Uhr alarmiert worden. Als die Löschgruppe Meindorf eintraf, standen die Ballen bereits in Vollbrand. „Wir haben uns gemeinsam mit dem Landwirt dazu entschieden, die Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen“, so Lienesch. Von den Flammen sei keine Gefahr ausgegangen.

Die zehn Einsatzkräfte hielten Brandwache und ließen das Blaulicht ihrer Einsatzfahrzeuge blinken. „Um zu signalisieren, dass wir bereits im Einsatz sind“, erklärte Lienesch. Denn der Feuerschein sei von der nahen A 59 aus zu sehen gewesen. Der Feuerwehreinsatz endete nach etwa 13 Stunden am Donnerstagvormittag. Zur Nachschau rückten die Augustiner Wehrleute später noch einmal aus.

Unterdessen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei gehen die Beamten aufgrund der vorgefundenen Spurenlage davon aus, dass die Strohballen in der Zeit zwischen 12 und 22 Uhr angezündet worden sind. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 20 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, um Hinweise an 0 22 41/5 41 33 21