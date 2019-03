Telefonbetrüger in Bonn und der Region

Falsche Polizisten rufen derzeit verstärkt Senioren in Bonn und den umliegenden Kommunen an.

Sankt Augustin. Die Polizei hat die Aufzeichnung eines Telefonats zwischen einem falschen Polizisten und einer Sankt Augustinerin zur Fahndung veröffentlicht. Der Mann, der sich als "Komissar Weber" ausgibt, hatte die Frau 2018 um ihr Erspartes betrogen.

Von Sebastian Meltz, 13.03.2019

Die Polizei Rhein-Sieg fahndet derzeit nach einem Telefonbetrüger. Der Mann hatte sich laut den Ermittlern Anfang Dezember 2018 bei einer Frau aus Sankt Augustin gemeldet und sich als „Kriminaloberkommissar Weber aus Bonn“ ausgegeben. Auf richterlichen Beschluss wurde jetzt eine Sprachaufzeichnung eines Telefonats zwischen dem Gesuchten und der Sankt Augustinerin veröffentlicht:

Hier geht es zur Sprachaufzeichnung



Der Tatverdächtige spricht mit markanter Stimme und rheinischem Dialekt. Die Stimme der Sankt Augustinerin wurde zu ihrem eigenen Schutz verfremdet. Wer die Stimme des Mannes erkennt und Angaben zur tatsächlichen Identität des Betrügers machen kann, wird gebeten, sich unter 02241/541-3321 bei der Polizei zu melden.

Opfer sah sich dazu gedrängt, Aktienfond auflösen

Der Tatverdächtige hatte der Frau zunächst suggeriert, dass ihr Geld in Gefahr sei – weil Kriminelle es stehlen wollten. In der Annahme, ihr Geld würde sicher verwahrt werden, hatte die Sankt Augustinerin den Betrügern dann Mitte Dezember einen fünfstelligen Geldbetrag ausgehändigt.

Doch die Anrufe hörten danach nicht auf. Die Frau wurde laut Polizei weiterhin von „Kommissar Weber“ massiv bedrängt und verängstigt, so dass sie weitere Informationen über ihre Vermögensverhältnisse preisgab und sich Anfang 2019 gezwungen sah, einen Aktienfond aufzulösen. Erst als die Bank Verdacht schöpfte, wurde in Absprache mit der Frau die Polizei eingeschaltet. Zu einer weiteren Geldübergabe sei es dann nicht mehr gekommen.

Es liegen außerdem weitere Telefonaufzeichnungen vor, in denen der falsche Kriminaloberkommissar mit Kontrollanrufen überprüft, ob sich sein Opfer zwischenzeitlich an die Polizei gewandt hat.

So erkennt man Telefonbetrüger

Mehr als 900 Anrufe falscher Polizeibeamter haben die Bonner Ermittler allein in den ersten zehn Wochen dieses Jahres registriert, verstärkt in Meckenheim und Swisttal. Alleine 32 Anrufe von Telefonbetrügern wurden am Dienstag im Bereich Much gemeldet.

Der Trick am Telefon funktioniert durch geschickte Gesprächsführung. Ältere Menschen vertrauen der Polizei und stellen die vermeintlichen Kommissare nicht oder zu spät infrage. Wie so ein Gespräch verläuft, zeigt dieses Protokoll, das die Redaktion auf Basis von Gerichtsverfahren und Opferberichten aus dem Rheinland rekonstruiert hat. Die Polizei rät: