Parfumdiebe im Einkaufszentrum Huma

Sankt Augustin. Im vergangenen Oktober hatte ein Paar im Einkaufszentrum Huma in Sankt Augustin Parfum im Wert von mehr als 500 Euro gestohlen. Die Polizei sucht jetzt mit einem Bild nach dem Täterpaar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.02.2018

Im Einkaufszentrum Huma in Sankt Augustin hatte das Paar am 27. OKtober 2017 gegen 13 Uhr eine Verkäuferin abgelenkt und verpackte

Parfümflacons unter der Decke in einem beige-braunen Kinderwagen, in dem ein Kleinkind lag, versteckt.

Anschließend konnten sie das Geschäft ohne Alarm auszulösen wieder verlassen, wurden aber von der Videoüberwachung der Parfümerie gefilmt. Auf richterlichen Beschluss sind die Bilder jetzt zur Fahndung veröffentlicht worden.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung:

Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Bild aus der Überwachungskamera im HUMA Einkaufszentrum in Sankt Augustin.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen oder zum Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen.