Einsatz nahe Flugplatz Hangelar

In Sankt Augustin ist am späten Freitagnachmittag offenbar mindestens ein Schuss gefallen.

Sankt Augustin. Mehrere Anrufe sind am Freitag gegen 18.35 Uhr bei der Leitstelle der Polizei in Siegburg eingegangen: Es wurde eine Schlägerei auf dem Gelände vor einer Autovermietung in der Kölnstraße gemeldet, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen.

24.03.2017

Zum Einsatzort wurden sechs Funkstreifen entsandt. Noch vor Eintreffen hatten sich die Beteiligten vom Ort des Geschehens entfernt. Zeugen gaben an, dass es zunächst zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sei. Dabei hatten sie auch mehrere Knallgeräusche gehört. Bei den Geräuschen könnte es sich um Schüsse handeln, laut Polizeibericht hat sich das aber bislang nicht konkret bestätigt.

Vor Ort wurden keine entsprechenden Spuren festgestellt, Verletzte haben sich bisher ebenfalls nicht gemeldet. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei wurde auf der Bonner Straße ein möglicher Beteiligter angehalten und überprüft. Der 29-jährige Sankt Augustiner konnte keine Hinweise zum Vorfall geben. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Personalienfeststellung in Gewahrsam genommen und anschließend entlassen.

Die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes dauern an. (ga)