Die Polizei untersuchte in Hangelar auch dieses Auto.

Die Polizei durchsuchte auch eine Wohnung in Hangelar.

Die Polizei durchsuchte auch eine Wohnung sowie ein Auto in Hangelar.

Sankt Augustin. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen seit dem frühen Morgen mehrere Wohnungen im Raum Siegburg, Sankt Augustin und Köln. Die Beschuldigten sollen im größeren Stil Cannabis im Darknet angeboten haben.

Von Sebastian Fink, 17.10.2018

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Ermittlungen gegen 17 mutmaßliche Drogendealer aus dem Großraum Siegburg/Köln aufgenommen. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen rund 250 Beamte der Polizei sowie einige Staatsanwälte die 17 Wohnungen der Tatverdächtigen sowie ein mutmaßliches Lager der Bande. Auch eine Wohnung in Sankt Augustin-Hangelar wurde durchsucht. "Wir ermitteln gegen die Gruppe von Beschuldigten wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln", erklärt der Kölner Staatsanwalt Renke Hoogendoorn.

Die Tatverdächtigen sollen die Drogen im Darknet angeboten, das Cannabis umgepackt und portioniert und es dann per Post verschickt haben. Um kurz vor 7 Uhr am frühen Mittwochmorgen starteten die Durchsuchungen. Erste Ergebnisse der Aktion werden erst in den kommenden Tagen erwartet.