Debatte um Hausmeisterstelle und Schwimmbäder in Sankt Augustin

25.01.2017 Sankt Augustin. Ausschuss berät über über Neuregelung an Grundschulen und Geld für die Schwimmbäder. Die sind sanierungsbedürftig, vor allem beim Freibad bestehe "Gefahr für Leib und Leben".

Auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses steht erneut auch die Neuregelung der Hausmeisterdienste an den Sankt Augustiner Grundschulen. Sie hatte im Herbst die Lehrer und Eltern der Max-und-Moritz-Grundschule in Menden sowie die Stadtschulpflegschaft auf den Plan gerufen. Denn: Anfang Oktober setzte der Schulausschuss den Rotstift an und beschloss, eine von zwei Hausmeisterstellen an der Mendener Grundschule zu streichen. Künftig soll sich damit nur noch ein Mitarbeiter um die beiden Schulstandorte kümmern. Das leidenschaftliche Plädoyer der Betroffenen blieb im Dezember auch im Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss ungehört: Gegen die Stimmen von SPD, Aufbruch und Linken sprachen sich CDU, FDP und Grüne für die Neuregelung aus. Nun steht die endgültige Entscheidung an.

Bäder müssen saniert werden

Kurzfristig sollen die Ausschussmitglieder zudem über außerplanmäßige Kosten für die Schwimmbäder der Stadt entscheiden. Wie die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage darstellt, sind das Freibad sowie die Hallenbäder in Menden und Niederpleis erheblich sanierungsbedürftig. Zwar sollen die Schwimmbäder in Zukunft durch ein Kombibad auf dem Freibadgelände ersetzt werden, die Sankt Augustiner Stadtverwaltung geht nach eigenen Angaben aber davon aus, „dass eine Realisierung frühestens in vier bis fünf Jahren möglich sein könnte“. Damit die anderen Sportstätten solange noch genutzt werden können, seien Arbeiten nötig.

Besonders drängend sind laut Vorlage die Sanierungen am Freibad. Nach Einschätzung des Gebäudemanagements besteht „in Teilbereichen akut Gefahr für Leib und Leben“. So wiesen etwa die Betonbauteile im Technikkeller erhebliche Beton- und Korrosionsschäden auf. Auch sei die Lebensdauer der Haustechnik überschritten. Laut Stadt müssen diese Arbeiten im April erledigt werden, damit das Freibad überhaupt spätestens Ende Mai öffnen kann. Der Ausschuss soll dafür 178 100 Euro als außerplanmäßige Auszahlungen bereitstellen. Die notwendigen Arbeiten an den beiden Hallenbädern sollen dann in den Sommerferien folgen. Dort bestehe nach Aussage des Gebäudemanagements derzeit keine akute Gefahr, die zur Schließung führen könne, teilt die Verwaltung in der Beschlussvorlage mit.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Sankt Augustin tagt am Mittwoch, 25. Januar. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im kleinen Ratssaal des Rathauses, Markt 1. (Hannah Schmitt)