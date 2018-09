Unfall bei Sankt Augustin

Nur über die Standspur wird der Verkehr auf der A560 an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Einsatzkräfte der Polizei haben beide Fahrspuren auf der A560 an der Unfallstelle für den nachfolgenden Verkehr gesperrt.

Sankt Augustin. Aus noch ungeklärter Ursache hat sich ein 44-Jähriger mit seinem Pkw auf der A560 in Höhe des Autobahndreiecks "Sankt Augustin-West" überschlagen. Der verletzte Fahrer wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2018

Ein 44-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag mit seinem Subaru auf der A560 in Höhe des Autobahndreiecks "Sankt Augustin-West" mit seinem Pkw überschlagen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei hat er gegen 14.35 Uhr in Richtung Hennef fahrend aus noch ungeklärten Umständen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist dann gegen die rechte Leitplanke gefahren. Anschließend hat er sich auf der Fahrbahn überschlagen und ist auf dem Dach seines Wagens liegen gebleiben.

Der Fahrer erlitt bei dem spektakulären Unfall zwar Verletzungen, die aber nicht schwerwiegend waren. Er wurde dennoch in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Unfallfolgen hat die Polizei beide Fahrspuren für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Aktuell wird der nachfolgende Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Folge ist ein erheblicher Rückstau.

