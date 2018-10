Sankt Augustin. In Sankt Augustin ist ein Pferd an den Folgen einer Vergiftung gestorben. Der mutmaßliche Täter hält sich möglicherweise regelmäßig in der Nähe der Wiese, auf der das Tier stand, auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2018

Die Polizei ermittelt nach der Vergiftung eines Pferdes in Sankt Augustin. Die Besitzerin eines 20 Jahre alten Vollblut-Pferdes ist am Montag bei der Polizei erschienen und gab an, dass das schwarze Tier vergiftet wurde und daran gestorben sei. Das Tier stand demnach auf einer Wiese an der Langstraße/Oelgartenstraße in Sankt Augustin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am 2. Oktober stellte die Eigentümerin fest, dass das Tier offensichtlich schwer erkrankt war. Sie rief einen Tierarzt, der dem Pferd wegen des Verdachts eines Infekts eine Blutprobe entnahm.

Da sich der Zustand des Pferdes in der Nacht jedoch "dramatisch verschlechterte", wurde es eingeschläfert, "um es von seinen Qualen zu erlösen", so die Polizei. Das Ergebnis der Blutprobe, welches der Besitzerin mittlerweile vorliegt, deute auf eine Vergiftung mit einer unbekannten Substanz hin.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Im Nahbereich der Wiese soll sich jedoch seit mehreren Wochen regelmäßig ein noch unbekannter Mann aufhalten. Die Person soll längere Haare haben und mit einem älteren VW-Bus mit SU-Kennzeichen unterwegs sein. Ob dieser Mann im Zusammenhang mit der Vergiftung steht, ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02241/5413321 entgegen.