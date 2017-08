Mendens Gesicht vor Ort

SANKT AUGUSTIN. Pfarrvikar Fred Schmitz verabschiedet sich mit 70 Jahren in den Ruhestand. Im Seelsorgebereich hat der 70-Jährige für Sankt Augustin jedoch noch einiges vor.

Von Monika Zierden, 04.08.2017

Ein großes Fragezeichen für die kommende Zeit sieht Fred Schmitz im Ruhestand nicht. Der Pfarrvikar aus dem Sankt Augustiner Seelsorgebereich hat einiges vor. Ganz weit oben auf der Liste stehen Lesen, Joggen, Radfahren und vor allem Kontakte pflegen. Zudem hat der 70-jährige Seelsorger beim Kölner Erzbistum seine freiwillige Bereitschaft als Subsidiar erklärt. Ab 1. September startet er dann als Krankenhausseelsorger in Troisdorf. Hier begleitet er Patienten der Palliativmedizin und im neu eröffneten Hospiz an der Viktoriastraße.

„Ich bin zusätzlich tätig, da wo es sinnvoll ist.“ Dabei habe dies stark mit seinen Interessen zu tun, Menschen zu begleiten, die an ihre Grenzen stoßen. Für diese neue Aufgabe sind fünf Stunden pro Woche angedacht – plus die Wochenenddienste. Einzelne Menschen wird er dann regelmäßig besuchen. „So lange das ein Mensch will und es ins Konzept der Station passt“, ergänzt Schmitz.

Gefängnisseelsorger in Köln

Das Hospiz in Lohmar-Deesem lernte er bereits während seiner elfjährigen Zeit als Leitender Pfarrer in Lohmar kennen. Vor fünf Jahren hatte er dann um seine Versetzung beim Erzbistum gebeten. Er hätte aus der Leitungsverantwortung rausgewollt und unterstützte seitdem das Sankt Augustiner Team als Pfarrvikar. Seine Hauptaufgaben lagen hier neben der üblichen Seelsorge auf Caritas und Sozialem. Er engagierte sich für die Mülldorfer Tafel, den Lotsenpunkt und die Mendener Kleiderstube. In Menden ist er das „Gesicht vor Ort“ des katholischen Seelsorgeteams, welches in allen Stadtteilen präsent ist.

Vermehrt setzte sich Fred Schmitz auch im Trauerpastoral ein. „Es wurde immer mehr zum Schwerpunkt meiner Arbeit.“ Es sei ihm in den Jahren immer wichtiger geworden und er suche die „Begegnung mit Menschen und ihren Grenzen jeglicher Art“. Seit seiner Priesterweihe 1973 durch Kardinal Joseph Höffner im Kölner Dom setzt sich mit diesem Motto sein theologischer Werdegang fort. Unter anderem findet darin die Gefängnisseelsorge in Köln Platz. Fast zehn Jahre begleitete er die Insassen und ihre Lebensgeschichten bevor er nach Lohmar wechselte.

„Kirche in der Gesellschaft“

Von dort kam er nach Sankt Augustin und wurde fast zeitgleich Dechant für das Dekanat Siegburg, Sankt Augustin und Lohmar – bis Ende 2016 die Dekanate aufgelöst wurden. Heute ist der Rhein-Sieg-Kreis ein einziges Dekanat. „Die Auflösung der Dekanate halte ich nach wie vor als falsche Lösung“, sagt Schmitz. „Man rückt durch solche Veränderungen immer noch weiter von den Menschen weg.“ Für die Verwaltungsaufgaben sieht der künftige Rentner darin zwar keine Beeinträchtigung, aber für die Seelsorge bedauert er die Entscheidung sehr. Die Entfremdung von Mensch und Kirche sei deutlich spürbar. „Ganz viele Menschen haben nicht das Gefühl, dass Kirche etwas mit ihnen und ihrem Leben zu tun hat.“

Das Konzept „Kirche in der Gesellschaft“ hätte er in seiner Dekanatsarbeit mit Veranstaltungen und offenen Einladungen an alle gelebt und damit gute Erfahrungen gemacht. So gab es ein Treffen auf dem Siegburger Nordfriedhof zu „Umgang mit Trauer und Tod“ inklusive Musiker und Künstlerausstellung. Ein weiteres Beispiel war ein Kinobesuch mit dem Film „Verfehlung“. Schmitz kennt Filmemacher Gerd Schneider aus Studienzeiten und hatte ihn eingeladen. Gerade bei Missbrauch reiche es nicht, innerkirchlich Diskussionen zu führen – man müsse sich kritisch auseinandersetzen. „Kirchenaustritte sind ein Alarmzeichen“ betont Schmitz und sieht den Grund hauptsächlich im fehlenden Zugang der Menschen zu Glaube, Kirche und Gemeinde.

Seinen Abschiedsgottesdienst feiert Fred Schmitz am Sonntag, 27. August, in Sankt Augustin-Menden. Beginn ist um 11 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Augustinus, Kirchstraße 6A.