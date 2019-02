Beim Abbiegen übersehen

Sankt Augustin. Bei Abbiegen auf einen Parkplatz ist ein Audi gegen ein Pedelec geprallt. Die Fahrerin des Zweirades wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.02.2019

Am Donnerstag wurde gegen 9 Uhr eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin beim Abbiegen in Sankt Augustin schwer verletzt. Eine 54 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte von der Bonner Straße in Fahrtrichtung Siegburg auf eine Parkfläche vor einem Geschäft auffahren, dabei übersah die Autofahrerin laut Polizeimitteilung die Frau auf dem Pedelec und prallte mit ihr zusammen.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte daraufhin auf den Gehweg und musste, bevor sie ins Krankenhaus kam, vor Ort notärztlich behandelt werden. Der Sachschaden wird auf über 4000 Euro geschätzt.