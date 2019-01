Stau auf den Autobahnen

Sankt Augustin/Bonn. Ein liegengebliebener Lastwagen im Dreieck Sankt Augustin hat am Dienstagmorgen für Stau in Richtung Bonn gesorgt. Weitere Fahrzeuge blockierten den Berufsverkehr in der Region.

Von Anja Wollschlaeger, 08.01.2019

Für erhebliche Verzögerungen sorgten am Dienstagmorgen mehrere liegengebliebene Fahrzeuge auf den Autobahnen rund um Bonn. Auf der A59 musste im Autobahndreieck Sankt Augustin ein Lastwagen abgeschleppt werden. Das sorgte für Stau.

Laut Straßen NRW war der rechte Fahrstreifen in Richtung Bonn-Nordost gesperrt. Der Verkehr staute sich etwa bis zur Auffahrt Mülldorf auf der A560. Aus Fahrtrichtung Köln sorgte noch ein weiteres liegengebliebenes Fahrzeug für rund 20 Minuten Verzögerung. Auf der A59 stand in Höhe Troisdorf ein Wagen mit einer Panne.

Laut Autobahnpolizei Köln sind am Dienstagmorgen noch weitere Fahrzeuge auf den Autobahnen in der Region liegengeblieben, darunter auch ein Sattelschlepper auf der A4 am Autobahnkreuz Köln West in Richtung Olpe.