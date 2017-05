Briefwahl in Sankt Augustin

Wer in der Stadt Sankt Augustin trotz Antrag seine Briefwahlunterlagen noch nicht erhalten hat, soll sich kurzfristig an das Wahlbüro wenden.

Sankt Augustin. Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am Sonntag sind in der Stadt Sankt Augustin in größerer Zahl nicht zugestellt worden. Betroffene sollen sich schnellstmöglich im Wahlbüro der Stadt melden.

In der Stadt Sankt Augustin sind Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am Sonntag „in größerer Anzahl“ nicht zugestellt worden. Das teilte Bürgermeister Klaus Schumacher am Mittwochabend im Rat mit. Allein am Mittwoch hätten die Verwaltung mehr als 100 Anrufe von Betroffenen sowie rund 50 E-Mails erreicht.„Bei uns sind die Unterlagen innerhalb von zwei Tagen rausgegangen“, sagte Schumacher.

Warum sie nicht zugestellt wurden, dazu kann die Stadt derzeit nichts sagen. Die Auslieferung von der Stadt an ein beauftragtes Unternehmen sei täglich erfolgt, teilte Sprecherin Eva Stocksiefen am Donnerstag mit. Dieses Unternehmen habe die taggleiche Auslieferung an das Postverteilzentrum bestätigt. Die Deutsche Post prüfe derzeit den Sachverhalt. Die Kommunalaufsicht beim Rhein-Sieg-Kreis ist laut Sprecherin Katja Eschmann informiert. Ob auch in anderen Kommunen im Kreis gehäuft Unterlagen verloren gegangenen sind, ist ihr nicht bekannt.

Damit alle Wahlberechtigten in Sankt Augustin dennoch ihre Stimme abgeben können, bittet das Wahlbüro alle Betroffenen, die vor längerer Zeit ihre Briefwahlunterlagen beantragt und noch nicht erhalten haben, sich kurzfristig telefonisch oder per E-Mail an das Wahlbüro zu wenden. „Dann wird in jedem Einzelfall das weitere Verfahren geklärt“, so Stocksiefen. Das Wahlbüro ist am heutigen Donnerstag noch bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag ist es von 8.30 bis 18 Uhr besetzt. Am Samstag beantworten die Mitarbeiter von 8 bis 12 Uhr Fragen rund um die Wahl, am Sonntag von 8 bis 18 Uhr.

In der Regel würden die bereits versandten Briefwahlunterlagen ungültig gemacht und neue Wahlscheine ausgehändigt, so die Stadt. Damit kann bis Freitag 18 Uhr auch direkt im Wahlbüro im Rathaus gewählt werden. Eine Wahl im Wahllokal am Sonntag sei aber nur möglich, wenn der Wahlschein vorher ungültig gemacht werde. Die roten Wahlbriefe können am Sonntag bis 18 Uhr im Wahlbüro im Rathaus abgegeben oder in den Hausbriefkasten geworfen werden.

Das Wahlbüro der Stadt Sankt Augustin ist telefonisch unter 02241/243-581, -576, -318 bis 322 sowie per E-Mail an wahlen@sankt-augustin.de zu erreichen.