Sankt Augustin. Erhöhte Staugefahr herrscht am Mittwoch am Autobahndreieck Sankt Augustin-West. Dort werden ab 4 Uhr Unfallschäden beseitigt.

18.04.2017

Mit Verkehrsbehinderungen muss am Mittwoch im Autobahndreieck Sankt Augustin-West gerechnet werden. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilte, werden dort Unfallschäden beseitigt und rund 250 Meter Leitplanken erneuert. So steht von 4 bis voraussichtlich 16 Uhr auf der Verbindung der A 560 zur A 59 nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bonn zur Verfügung. (ga)