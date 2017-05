Radfahren in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Wie gut und sicher es sich auf den Wegen in Sankt Augustin mit dem Fahrrad fahren lässt, hat der General-Anzeiger in einem Selbstversuch getestet, was auf große Resonanz stieß. Jetzt antwortet die Stadtverwaltung auf Fragen und Anregungen der GA-Leser.

Von Thomas Heinemann, 23.05.2017

Wie gut und sicher lässt es sich auf den Wegen zum Sankt Augustiner Zentrum mit dem Fahrrad fahren? Das hat der General-Anzeiger im Selbstversuch getestet, die Polizei bei einer Fahrradkontrolle begleitet sowie Leser um Hinweise gebeten. Die Resonanz war groß und zeigt, dass sich das Gros der Radler über den schlechten Zustand der Radwege, Fehlplanungen und gefährliche Hindernisse in Sankt Augustin ärgert.

Der GA hat die Anregungen gebündelt und beim städtischen Verkehrsplaner Matthias Hennig nachgefragt. Radfahrverbände und auch die Unfallkommission fordern, dass Radfahrer auf die Straße gehören, statt auf schlechte Radwege mit gefährlichen Einmündungen und unübersichtlichen Kreuzungen.

Fragen an den Verkehrsplaner Matthias Hennig Warum ist es nicht überall erlaubt, Radfahrer auf die Straße zu führen? „Das ist ein Trend, den wir sehr differenziert sehen. Jeder Ort hat andere Randbedingungen.“ Etwa am Kreisverkehr an der Rathausallee vor der Hochschule, gibt Henning ein Beispiel. Als dieser 1996 mit einer auf der Fahrbahn Fahrrad fahrenden Bürgermeisterin Anke Riefers eingeweiht worden sei, hätten Medien geschrieben, „Radfahrer werden als Fleischbremse genutzt“, erinnert sich Hennig. „Damals gehörten Radfahrer in den Köpfen noch auf Radwege. Heute können wir sie guten Gewissens dort auf die Straße führen, weil sich die Geschwindigkeiten von Autos und Radfahrern in Kreisverkehren angleichen. Das ist aber nicht überall der Fall.“

Warum werden neue Radwege, zum Beispiel an der Alten Heerstraße, gebaut? „Im Bereich zwischen Großenbuschstraße und Hit-Markt gibt es kaum Ein- und Ausfahrten, wenige Fußgänger, aber viele Kinder und viele alte Leute, die gemächlich mit dem Rad zum Einkaufen fahren. Für diese Gruppe ist der neue Radweg besser. Wenn wir Radfahrer auf die Straße zwingen, die sich dort nicht hinwagen, verlieren wir diese Radfahrgruppen. Das kann nicht das Ziel sein“, so Hennig. Das neue Radverkehrskonzept, das in diesem Jahr von der Politik beraten werde, beinhalte eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen. In Abstimmung mit der Unfallkommission habe man aber schon jetzt bei vielen Radwegen die Zweirichtungsnutzung aufgehoben, um gefährliche Begegnungen mit abbiegenden Autos an Einmündungen und Kreuzungen zu vermeiden. Weitere Besserungen sollen folgen.

Leser schlagen ein grundsätzliches Tempo 30 fernab der Hauptstraßen im Stadtgebiet vor, um Radfahrer besser zu schützen. Ist das möglich? „Das ist heute schon der Fall. Alle klassifizierten Straßen sind Tempo 50, alle anderen Tempo 30 oder verkehrsberuhigt“, so Hennig. Die neue Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung werde aber Möglichkeiten schaffen, auch auf Hauptstraßen Tempo 30 anzuordnen – allerdings nur für Umwelt- und Lärmschutz.

Ist es möglich, mehr Schutzstreifen auf der Fahrbahn einzuzeichnen? „Das kommt auf die Breite der Fahrbahn an“, erklärt der Verkehrsplaner. „Bei einer Mindestbreite von schmalen 1,25 Metern je Schutzstreifen pro Seite muss die Fahrbahn mindestens sieben Meter breit sein – und das ist meist nicht der Fall. Außerorts, etwa an dem kurzen Abschnitt der Hennefer Straße zwischen dem Zedernweg und der Alten Heerstraße, sind Schutzstreifen auch nicht zulässig.“ Dort und auch zwischen der Kinderklinik und dem Freibad-Kreisverkehr ist der vorhandene Radweg aber durch Wurzelschäden kaum befahrbar.

Warum repariert die Stadt beschädigte Wege an der Kinderklinik und der Alten Heerstraße nicht? „Das sind beides Landstraßen, für die der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig ist. Wir können da nichts machen“, sagt der Verkehrsplaner. „Wir melden die Schäden. Sie sind dem Landesbetrieb auch bekannt, aber die Mittel dort sind begrenzt.“ Auch die Pleistalstraße, die L 143, gehört dem Land. Wenn der Landesbetrieb tätig werde, dann sehr gründlich, lobt Hennig am Beispiel des Radwegs entlang der L 16 zwischen Meindorf und Bonn-Geislar.

Radfahrer bemängeln, dass die Stadt durch Pfosten und Barrieren Radfahrer unnötig stark ausbremst. Stimmt das? Hennig betont, dass dort, wo Pfosten oder Baken sind, der Sicherheitsaspekt eine wichtige Rolle spielt. So auch bei einem neuen Pfosten auf dem Radweg an der Kreuzung Bonner Straße/Ecke Hennefer Straße. „Da schützt ein Pfosten Radfahrer vor Autofahrern, die vermehrt über den Radweg die Kreuzung umfahren“, so Hennig.

Sind Pfosten oder Barrieren auf Radwegen zu eng oder womöglich gefährlich, bittet die Stadt um Hinweis an den Fachbereich Ordnung, am besten mit Foto per E-Mail an thomas.mueller@sankt-augustin.de.