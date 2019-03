Bank der Steyler Missionare

Sankt Augustin. In Sankt Augustin ist es am Freitagvormittag zu einem Gasaustritt gekommen. Das Bankgebäude der Steyler Missionare an der Arnold-Janssen-Straße wurde geräumt. Es gibt neun Verletzte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2019

Zu einem Gasalarm ist es am Freitagvormittag in Sankt Augustin gekommen. Wie die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises auf GA-Anfrage mitteilte, ist in dem Bankgebäude der Steyler Missionare an der Arnold-Janssen-Straße Kohlenmonoxid-Gas ausgetreten. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Vermutlich hat eine defekte Abgasleitung der Pelletheizung den Sauerstoff verdrängt, wodurch Gas in den Sozialräumen im Keller ausgetreten ist.

Die Belegschaft hatte den ungewöhnlichen Geruch festgestellt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Zu der Zeit waren 35 bis 40 Mitarbeiter im Haus. Einige von ihnen zeigten laut Feuerwehr typische Symptome. Nach ersten Informationen gibt es neun Verletzte, die sich alle in den Räumlichkeiten im Keller aufgehalten haben. Sie wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr betrug die Kohlenmonoxid-Konzentration im Keller einen gesundheitschädigenden bis lebensbedrohlichen Wert von 1500 bis 2200 ppm. Geräumt wurde das Gebäude, die Hauptgaszufuhr ist abgedreht. Lüftungsmaßnahmen wurden getroffen.

Vor Ort im Einsatz waren insgesamt 25 Feuerwehrleute, sieben Rettungswagen, zwei leitende Notärzte sowie ein Organisatorischer Leiter. Für den Rest des Tages ist der Geschäftsbetrieb in der Bank eingestellt worden.

Weitere Berichterstattung folgt.