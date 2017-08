Kirche in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Thorsten Diesing tritt seinen Dienst als Pfarrer in Sankt Augustin-Ort an. Der 53-Jährige plant, mit den Kindergärten der Gemeinde eine Kinderkirche einzuführen.

Von Sofia Grillo, 31.08.2017

In ihrem neuen Zuhause, dem Pfarrhaus an der Fröbelstraße in Sankt Augustin- Ort, haben sich Thorsten Diesing und seine Frau schon gemütlich eingerichtet. Nur noch ein paar Kisten müssen ausgepackt werden, alle Möbel stehen schon an ihrem Platz. Thorsten Diesing ist seit einem Monat der neue Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Augustin. 21 Jahre hat er als Pfarrer in Budberg am Niederrhein gelebt und gearbeitet. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gewesen, so der 53-Jährige.

„Es fühlt sich wie ein Neuanfang an, aber wie einer, bei dem ich ein großes Repertoire mitbringe, mit dem ich arbeiten kann“, sagt Diesing. Am Sonntag wird der Pfarrer mit einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Pfarrer Peter Gottke leitet als zweiter Stellvertreter der Superintendentin die Einführung in der Pauluskirche, An den Drei Eichen 2. Diesing übernimmt die Pfarrstelle von Vorgänger Achim Schledorn, der im Juni vergangenen Jahres seinen Dienst beendet hat.

Aufgeregt sei er nur ein wenig, so Diesing. Hauptsächlich freue er sich auf die Feier, da sie den Start für den Neuanfang in Sankt Augustin markieren werde. Diesing möchte seine Arbeit in der Gemeinde langsam angehen lassen: „Es ist wichtig, dass ich erst alles so weiterführe, wie es hier üblich ist.“ So lerne er die Gemeinde kennen und wisse, wo sie stehe. Erst danach wolle er schauen, in welche Richtung er etwas verändere. Diesing möchte eine Kirche führen, zu der alle eingeladen sind. Es solle keine einheitliche Gruppe zusammenkommen. „Jeder soll bleiben, wie er ist und sich einbringen“, ist die Devise vom neuen Pfarrer.

Er wurde in Oberhausen geboren und wuchs kirchennah auf. Als Jugendlicher engagierte er sich im Kindergottesdienst, arbeitete in Friedens- und Eine-Welt-Gruppen. „Ich habe eine Kirche kennengelernt, die sich aktiv mit sozialen Fragen beschäftigt hat“, erinnert sich Diesing. Die Kirche sei für ihn immer ein Ort gewesen, wo man sich einsetze. Er habe überzeugende Leute kennengelernt und früh den Entschluss gefasst, Pfarrer zu werden. So begann er nach seinem Zivildienst ein Theologiestudium, zunächst in Bochum, dann in Wuppertal und schließlich in Marburg. Das Vikariat und den Probedienst leistete er in verschiedenen Gemeinden und einer Schule im Raum Köln. In Budberg teilte er sich mit seiner Frau, Pfarrerin Hanna Sauter-Diesing, die Pfarrstelle, inzwischen ist sie als Schulreferentin tätig. Die Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Augustin habe ihm sofort gefallen: „Ich arbeite hier mit einem fitten Presbyterium, das sich einsetzt und mitmacht“, sagt der Pfarrer. Sobald er offiziell eingeführt sei, wolle er sich mit den Kindergärten der Gemeinde kurzschließen und eine Kinderkirche einführen, nimmt sich der neue Pfarrer vor.

Der Einführungsgottesdienst beginnt am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr in der Pauluskirche, An den Drei Eichen 2, in Sankt Augustin.