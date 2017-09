Klümpchen aus heiterem Himmel

Sankt Augustin. Familie Braun aus Sankt Augustin vermutet Verschmutzung durch undichte Flugzeugtoiletten. Untersuchung des Flughafen Köln/Bonn bestätigt das nicht.

Von Sofia Grillo, 17.09.2017

Heinz Braun ist ratlos. Seit zwei Wochen sind auf seinen Gartenmöbeln, der draußen stehenden Wäsche, seinem Dach und den Autos kleine, braune Flecken zu sehen. Sie sind so groß wie ein Stecknadelkopf und überall. „Ich mache sie auch regelmäßig vom Auto weg, und die Wäsche waschen wir dann auch ein zweites Mal, sie kommen nur immer wieder“, berichtet der Sankt Augustiner. Einmal sei seiner Frau draußen aus heiterem Himmel ein ein Klümpchen auf das weiße T-Shirt gefallen.

Seit 25 Jahren wohnen die Brauns in ihrem Haus im Tannenweg. Die Jahre davor seien ihnen nie braune Flecken aufgefallen. Auch die Nachbarn hätten die Flecken schon bei sich entdeckt. Die Brauns haben eine Befürchtung und fragen: Was ist, wenn die Flecken von undichten Flugzeugtoiletten kommen? Ihr Haus liegt in einer Flugschneise. Die Flugzeuge, die über sie hinweg fliegen, starten vom Köln/Bonner Flughafen aus. Wenn man nicht genau wisse, woher die braunen Flecken kommen und eben die Vermutung nicht ausschließen könne, sie kämen von einer Flugzeugtoilette, fühle man sich einfach unwohl, so das Ehepaar Braun. Draußen sitzen, grillen, den Türgriff am Auto anfassen, auf dem wieder Flecken sind, mache man nur noch mit einem mulmigen Gefühl. Sie wünschen sich nun Klarheit. Woher kommen die braunen Flecken, und was können die Brauns machen?

Die Pressesprecherin des Luftfahrt-Bundesamts, Cornelia Cramer, verweist auf eine Information auf der Internetseite des Amts. Dort wird darauf hingewiesen, dass es vereinzelt vorkommen könnte, dass ein Ventil an der Toilette nicht dicht oder nicht richtig verschlossen ist. Dann würden kleine Tropfen austreten, am Flugzeug festfrieren und sich durch andere Tropfen vergrößern. Manchmal fallen diese Eisbrocken dann ab und landen auf dem Erdboden. „Wenn man vermutet, dass ein solcher Eisbrocken auf sein Grundstück gefallen ist und etwas beschädigt hat, soll man erst die Polizei rufen“, so Cramer. Wenn die feststelle, dass das Eis vom Flugzeug komme, solle man sich an das Luftfahrt-Bundesamt wenden. Im Fall der Familie Braun bezweifelt sie, dass die braunen Flecken von einem Flugzeug kommen. Wenn ein Ventil undicht sei, dann nur in absoluten Einzelfällen, und dann käme es nicht zu einer zwei Wochen andauernden Dauerverschmutzung, so Cramer.

Walter Römer, Pressesprecher des Flughafens Köln/Bonn, weist die die Vermutung des Ehepaars Brauns zurück. „Wir haben vor etwa zwei Jahren eine umfassende Untersuchung zu solchen braunen Flecken machen lassen. Nie kam die Substanz aus Flugzeugtoiletten, sie hatte ihren Ursprung immer in der Natur.“ Beim Flughafen brauche man sich im Falle der Brauns also nicht zu melden.

Wenn die Flecken also nicht aus dem Flugzeug kommen, woher stammen sie dann? Das Umweltamt Sankt Augustin kann es sich auch nicht direkt erklären, sagt Claudia Oberdörfer vom Pressebüro der Stadt Sankt Augustin. Manchmal würden Bienen beim Ausschwärmen mit ihrem Kot Flecken machen, doch dafür sei eigentlich nicht die richtige Jahreszeit. Immerhin bietet das Umweltamt den Brauns an, sie zu besuchen und das Phänomen genauer unter die Lupe zu nehmen.