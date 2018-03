Klänge zur Entspannung

Sankt Augustin. Therapeutin Julia Hüging arbeitet mit Tönen, Lauten und Klängen, wenn sie die kleinen Patienten der Asklepios-Klinik besucht. Das hilft vor allem Kindern, die lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen.

Von Martina Welt, 27.03.2018

Leo beobachtet mit großen Augen, was da um ihn herum vor sich geht. Der nüchterne Klinikraum auf der Intensivstation ist seit seiner Geburt vor sieben Monaten sein Zuhause. Was er kennt, sind die Schläuche an seinem kleinen Körper, die Geräte um ihn herum und die Geräusche in der Kinderklinik. Aber da ist auch Julia Hüging.

Sie besucht Leo seit Längerem fast täglich und hat immer aufregende Dinge dabei. „A-a-a, o-o-o“, macht die Musiktherapeutin in einem beruhigenden Singsang. Sie streichelt dabei die Hände des Säuglings, und er wird ruhiger und konzentriert sich auf Laute und Berührungen.

Richtig in Fahrt kommt Leo aber, nachdem Hüging die Schellentrommel ausgepackt hat. Der Kleine bewegt sich begeistert, klopft gemeinsam mit seiner Therapeutin auf das Trommelfell und strahlt dabei. Momente des Glücks im Klinikalltag.

Den Wert dieser Momente weiß auch seine Mutter Sylvia van Elsbergen zu schätzen, die seit der Geburt ihres ersten Sohnes Tag für Tag in diesem Zimmer verbringt. „Leo freut sich immer, wenn Frau Hüging kommt, hört auf ihre Stimme und ist sehr aufmerksam“, sagt sie. Die Therapeutin und ihr Sohn schlagen nun abwechselnd auf die Schellentrommel, es klingt wie ein Frage- und Antwortspiel.

Plötzlich fängt Leo an zu quietschen. Es geht ihm nicht gut, mit der Verdauung klappt es noch nicht so wie es soll. Julia Hüging unterbricht, und die Mutter übernimmt ihr Kind. Leo ist müde, die Augen fallen ihm zu, für heute ist Schluss mit der Musiktherapie.

Seit gut einem Jahr arbeitet Julia Hüging auch auf der Intensivstation der Kinderklinik. Möglich wurde das durch den Förderverein der Klinik, der die Sozialpädagogin und Musiktherapeutin für drei Stunden finanziert. Zusätzlich ist Hüging 15 Stunden im Herzzentrum tätig, finanziert vom Verein Kinderherzen. „Musik wirkt immer, das kennen wir alle“, sagt Hüging.

Töne entspannen und fördern die Entwicklung

Sie setzt Töne und Klänge meist zunächst zur Entspannung ein. „So kann ich den Atemrhythmus der Kinder zum Beispiel als Grundlage für meinen Liedrhythmus nehmen“, erklärt sie. Das Ganze geschieht nur mit Lauten, ohne Text. Ergänzt werden kann die Musik durch motorische Reize, indem die Therapeutin etwa die Hand des Kindes führt oder über seinen Kopf streicht. „Das ist für die Kinder sehr beruhigend.“

Ein positiver Effekt ist auch: Oftmals werde mit der Gabe von beruhigenden Medikamenten gewartet, wenn das Klinikpersonal wisse, dass der Besuch der Musiktherapeutin anstehe. Bei Kindern, denen es schon etwas besser geht, kann Musik auch zur Entwicklungsförderung eingesetzt werden. Dann benutzt Hüging Trommeln, Klangstäbe oder „Chimes“, eine Art Windspiel. Die Kinder seien dann meist sehr aktiv und reagierten mit vielen Lauten.

Die Therapeutin arbeitet ausschließlich mit kleinen Patienten, die lange im Krankenhaus bleiben und daher zwangsläufig auch lange liegen müssen. „Es ist nicht nur der Entwicklungsrückstand, der sich durch das lange Liegen automatisch ergibt und der aufgeholt werden muss. Es muss auch etwas geben, das einfach Spaß macht und gut tut“, sagt Hüging.

Anfangs sei man ihr hier und da mit Skepsis begegnet, aber das sei vorbei. „Die Ärzte und Schwestern nehmen Rücksicht, eine Visite wird schon mal verschoben.“ Denn jeder wisse, wie wichtig und wohltuend diese Abwechslung im Klinikalltag für die Kinder sei. Nachdem sie ihre Arbeit auf der Intensivstation zwischendurch eingestellt hatte, sei der Wunsch weiterzumachen diesmal sogar von den Ärzten gekommen. „Ich bin dankbar, dass der Förderverein das möglich machen konnte.“

Julia Hüging hat ihren Traumberuf gefunden. „Ich kann so viel bewirken“, sagt die 40-Jährige. „Wenn ein Kind ganz ruhig einschläft, erstmals Laute von sich gibt oder die Hände bewegt, das ist wunderschön.“ Immer wieder erlebt Hüging, was Musik bei den kleinen Patienten bewirken kann. „Sprechen wird da überflüssig, um miteinander in Kontakt zu treten.“